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بيل غاضب من قرار ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال تقرير صحفي، إن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، غاضب من قرار ناديه تجاه عرض جيانجسو سونينج الصيني.



وكان بيل على مقربة من الانضمام للفريق الصيني، بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة، وراتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لمدريد.


وخرجت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، تؤكد أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ألغى فكرة رحيل بيل المحتملة إلى الجانب الصيني.


وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن جاريث بيل غاضب من قرار النادي الأبيض، موضحة أن بيريز أبلغ النادي الصيني بأن اللاعب لا يمكن أن يرحل في صفقة مجانية.


يشار إلى أن زيدان أعلن صراحة خروج بيل من حساباته، بعدما صرح قائلاً: "سيكون من الأفضل للجميع إذا غادر جاريث بيل صفوف ريال مدريد في أسرع وقت ممكن".




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