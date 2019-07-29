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لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصلت الطفلة السورية، نور ليث إبراهيم (12 عاما)، على لقب "أذكى طفل في العالم، وذلك بعد إحرازها المركز الأول في مسابقة الرياضيات العقلية المقامة في العاصمة المايزية كوالالمبور.



وتمكنت الطفلة السورية نور من الحصول على المركز الأول بعد تمكنها من التفوق على 3000 طفل من إذكى أطفال العالم.


وتمكنت نور، وهي تلميذة في الصف السادس، من حل 235 مسألة رياضية بـ8 دقائق، حيث حصلت قبل اشتراكها بالمسابقة على المركز الأول في الرياضيات العقلية في المسابقة التي أُقيمت في مصر بشهر تموز من عام 2017، وتمكنت وقتها من حل 244 مسألة بـ8 دقائق فقط، وبناءا على ذلك تأهلت إلى المسابقة العالمية في ماليزيا، وفقا لموقع "شام".


الجدير بالذكر أن نور كُرمت العام الماضي في مصر لتفوقها في الشعر والأدب، كل الحب والتقدير والإحترام لكِ صغيرتي.




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