أعلن خفر السواحل الأمريكية، تفكيك شبكة تضم تجار مخدرات وضبط 13 طناً من الكوكايين خلال عمليات قُبالة أمريكا اللاتينية في الفترة الأخيرة.

وعثر على المخدرات البالغة قيمتها 350 مليون دولار عائمةً في حزم في المياه الدولية في شرق المحيط الهادي على طول سواحل المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية بين نهاية يونيو ومنتصف يوليو، على ما أوضح خفر السواحل في بيان.وبحسب "سكاي نيوز عربية" نشر خفر السواحل، قبل أيام، فيديو مثيراً على الطريقة الهوليودية للحظة مطاردة وتوقيف قارب يحمل 2300 رطل من الكوكايين، وهو ما يزيد قليلاً على الطن، شرقي المحيط الهادي.وقال قائد المنطقة 11 في خفر السواحل الأميرال بيتر غوتييه؛ "لن ينتهي 13 طناً من الكوكايين في شوارع الولايات المتحدة؛ ما يوفر لنا فرصة للتأكيد أننا سنواصل مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تنقل يوميا الكوكايين في المحيط الهادي".وأنزلت المخدرات في مرفأ سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.ومنذ مطلع 2019 فتش خفر السواحل الأمريكية أكثر من مئة سفينة وضبطوا أكثر من مئة طن من الكوكايين وأوقفوا نحو 400 مشتبه فيه في مناطق عبور المخدرات في شرق المحيط الهادي.