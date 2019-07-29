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سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غير متوقع أثناء عقد القران في آخر لحظة



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أعفى مواطن زوج ابنته من تكاليف حفل الزفاف وذلك لتخفيف الأعباء المادية علىه.


وحسب “المدينة” طلب المواطن سعود المالكي من العريس اصطحاب زوجته معه بعد عقد القران مباشرة، وسلم المهر المتفق عليه ابنته كاملا وذلك في آخر لحظة بعد عقد القران.


وجاءت هذه البادرة من الأب لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه داعيا الآباء لاتخاذ نفس الخطوة . فيما أعرب عدد من الحضور عن اعتزازهم بموقف والد الزوجة داعين الآباء إلى القيام بما قام به والد العروسة للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج.




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