توقف, كاظم, الساهر, عن, الغناء, لفترة, طويلة, .., ما, السبب, ؟,

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شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على...
أحيا الفنان وعندليب فلسطين محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش...
لم تستطع ابنة الممثل أحمد الفيشاوي وحفيدة الراحل فاروق الفيشاوي، لينا، ،...
إنتهى الفنان المصري تامر حسني من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد بين بيروت...
طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية أحدث أعماله الفنية وهو كليب أغنية...
شهدت جنازة الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” التي انتهت منذ قليل وشيعت من مسجد...
حذف عمر مجدي عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول العازف مجدي عارف، كل صورها من...
أكدت الفنانة المصرية يسرا أن تاريخ ميلادها المتداول غير صحيح، جاء ذلك عقب...
بعد وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي على اثر صراعه مع مرض السرطان برزت بشكل...
رحل منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد المستشفيات...