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توقف كاظم الساهر عن الغناء لفترة طويلة .. ما السبب ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء صحفي عن توقف الفنان ” كاظم الساهر ” عن الغناء والأضواء لمدة عام أو عامين بسبب تحضيره لعمل فني ضخم .



وجاء ذلك بعد سؤالها خلال اللقاء عن سبب تواجد القيصر الدائم ضمن حفلات ” بيت الدين ” للسنة العشرين على التوالي وقالت : ” ثلاث ليالي سيحيها كاظم الساهر احتفالا بالسنة العشرين بتواجده الدائم بمهرجانات بيت الدين ” .

 وتابعت : ” ما يجعل الحفل لهذا العام أكثر استثنائية هو أننا علمنا أن كاظم سيتوقف عن الغناء لمدة سنة أو سنتين جراء تحضيره لعمل فني ضخم ” .




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