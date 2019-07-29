توقف, كاظم, الساهر, عن, الغناء, لفترة, طويلة, .., ما, السبب, ؟,

كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء صحفي عن توقف الفنان ” كاظم الساهر ” عن الغناء والأضواء لمدة عام أو عامين بسبب تحضيره لعمل فني ضخم .

وجاء ذلك بعد سؤالها خلال اللقاء عن سبب تواجد القيصر الدائم ضمن حفلات ” بيت الدين ” للسنة العشرين على التوالي وقالت : ” ثلاث ليالي سيحيها كاظم الساهر احتفالا بالسنة العشرين بتواجده الدائم بمهرجانات بيت الدين ” .وتابعت : ” ما يجعل الحفل لهذا العام أكثر استثنائية هو أننا علمنا أن كاظم سيتوقف عن الغناء لمدة سنة أو سنتين جراء تحضيره لعمل فني ضخم ” .