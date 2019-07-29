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نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جرمان حتى انطلاق الدوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار، لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس.



وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يشارك في المباريات الودية حتى الآن، "لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي المقررة الثلاثاء في سوجو".


ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس السوبر الفرنسي ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية، بسبب الإيقاف، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".


وشكل نيمار محور التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني، والذي انتقل منه إلى صفوف النادي الباريسي في صيف العام 2017، لقاء 222 مليون يورو.


وسيبقى نيمار العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، مع المدافع بريسنل كيمبيمبي، المصاب بدوره في عضلات البطن، في معسكر النادي الباريسي في شينزن طيلة جولته الآسيوية.


وفي حال استمر نيمار مع النادي الباريسي، فإن مباراته الأولى معه ستكون ضد نيم في افتتاح الدوري في 11 أغسطس المقبل.




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