"ناسا", تكتشف, كوكبا, جديدا, بثلاث, شموس,

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قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، مساء الخميس، بمدينة لوس أنجلوس...
كشفت دراسة جديدة أن الحيوانات لا تتكيّف بسرعة كافية لمواكبة التغير المناخي...
تعتزم الصين قريبا إطلاق قطار سريع تصل سرعته إلى 800 كم/ساعة، وسيعمل على أساس تقنية...
تسلّل لورنزو وهو طفل في الثانية من عمره إلى الحزام الذي تُنقل عليه حقائب...
أخفق رحل فرنسي، الخميس، في تحدي عبور القنال الإنجليزي عبر اللوح الطائر، وكانت...
في ملحمة بطولية، أقدم كلبان على إنقاذ طفلة صغيرة من أنياب أفعى كوبرا كادت أن تفتك...
أعلن معهد البحوث الفرنسي لاستكشاف المحيطات "إيفريمير"، أن البحر الأبيض المتوسط...
أعلنت السعودية اليوم رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019. ونشرت وزارة الخدمة...
كشف موقع "تيك رادار" التقني عن سببين رئيسيين لاقتناء هاتف آيفون الجديد الذي سيصدر...
هل تعلم أنك خلال حياتك، قمت بخمس دورات حول كوكب الأرض؟.. معلومة قد لا يدركها...