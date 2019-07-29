ترامب, يعلن, استقالة, مدير, الاستخبارات, الوطنية, الأمريكية,

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس المحترم عن ولاية تكساس، جون راتكليف، سيتم ترشيحه من قبلي مديرا للاستخبارات الوطنية". وأضاف: "أود أن أشكر دان على خدمته العظيمة لبلادنا. سيتم تعيين القائم بأعمال المدير قريبا"، مشيرا إلى أن المدير الحالي سيغادر منصبه، في 15 أغسطس.