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ترامب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.



وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس المحترم عن ولاية تكساس، جون راتكليف، سيتم ترشيحه من قبلي مديرا للاستخبارات الوطنية". وأضاف: "أود أن أشكر دان على خدمته العظيمة لبلادنا. سيتم تعيين القائم بأعمال المدير قريبا"، مشيرا إلى أن المدير الحالي سيغادر منصبه، في 15 أغسطس.




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