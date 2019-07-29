مصرع, المحامية, رنا, سعيد, من, القدس, غرقا, في, كريات, يام,

اعلن ان الضحية في حادثة الغرق يوم الاحد في شاطئ كريات يام هي المحامية رنا سعيد من القدس

ما لقي الشاب المرحوم محمود كعبية مصرعه خلال محاولة إنقاذها.يشار ان المرحومة هي من جلجولية وتسكن في القدس.