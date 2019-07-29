مصرع, المحامية, رنا, سعيد, من, القدس, غرقا, في, كريات, يام,

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أصدر مجلسا دير الأسد وكفركنا، بيانيْن استنكرا فيهما وشجبا جريمة القتل التي...
قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي نفذتها تشير إلى أن يوم...
الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
انتهى قبل قليل اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي وتقرر خلاله انضمام الحزب للقائمة...
تنازل الحاخام رافي بيريتس مساء اليوم عن رئاسة القائمة اليمينية المشتركة لصالح...
بعد حوالي أسبوع منذ قيام عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية بالاعتداء على ممتلكات...
إختتم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيماً صيفياً...
لقي الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا (21 عاماً)مصرعه بعد ان تعرض للطعن خلال عمله في...
لقي الشاب محمود كعبية بالثلاثينيات من عمره وشابة من مدينة القدس مصرعهما اثر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...