الجمعية, الفلكية, الفلسطينية, :, عيد, الأضحى, يوم, الأحد, 11, آب,

كلمات متعلقةالجمعية, الفلكية, الفلسطينية, :, عيد, الأضحى, يوم, الأحد, 11, آب,
أصدر مجلسا دير الأسد وكفركنا، بيانيْن استنكرا فيهما وشجبا جريمة القتل التي...
اعلن ان الضحية في حادثة الغرق يوم الاحد في شاطئ كريات يام هي المحامية رنا سعيد من...
الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
انتهى قبل قليل اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي وتقرر خلاله انضمام الحزب للقائمة...
تنازل الحاخام رافي بيريتس مساء اليوم عن رئاسة القائمة اليمينية المشتركة لصالح...
بعد حوالي أسبوع منذ قيام عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية بالاعتداء على ممتلكات...
إختتم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيماً صيفياً...
لقي الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا (21 عاماً)مصرعه بعد ان تعرض للطعن خلال عمله في...
لقي الشاب محمود كعبية بالثلاثينيات من عمره وشابة من مدينة القدس مصرعهما اثر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...