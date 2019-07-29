مسؤول, إيراني:, لن, نسمح, للولايات, المتحدة, وبريطانيا, بالسيطرة, على, مضيق, هرمز,

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أعلن خفر السواحل الأمريكية، تفكيك شبكة تضم تجار مخدرات وضبط 13 طناً من الكوكايين...
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن طهران رفضت عرضه السفر إلى إيران ومخاطبة...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان...
سقط ثلاثة قتلى و12 جريحا جرّاء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا...
قال السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، يوم الأحد، إنه إذا كانت الولايات المتحدة...
أصدر وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من التعامل مع الحجاج المخالفين للقواعد...
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل...
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة...
قال قائد قوات طيران الجيش الإيراني يوسف علي قرباني، إن "القوات المسلحة للبلاد...
حذر خبراء المناخ من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في البلدان الأوروبية، وأكدوا...