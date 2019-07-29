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الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع



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الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




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