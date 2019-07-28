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مركزية التجمع تقرر خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



انتهى قبل قليل اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي وتقرر خلاله انضمام الحزب للقائمة المشتركة بعد تصوير 26 عضو مع القرار ومعارضة 1 وامتناع 1 .


وبهذا تكتمل القائمة المشتركة لينضم التجمع الوطني للقائمة المشتركة التي اعلن عليها امس السبت في الناصرة بحضور الجبهة والحركة الاسلامية والعربية للتغيير , ويفيد مراسل الصنارة نت أن التجمع سيحصل على المقاعد 2-8-13 , حيث سيترأس القائمة النائب ايمن عودة -الجبهة وفي المكان الثاني د.امطانس شحادة-التجمع وفي المكان الثالث د.احمد طيبي-العربية للتغيير , وفي المكان الرابع الدكتور منصور عباس-الحركة الاسلامية .

وجاء في بيان صادر عن التجمع :"قرّرت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم الأحد، خوض انتخابات الكنيست القادمة ضمن القائمة المشتركة بناء على نتائج الاتصالات الحثيثة التي جرت مؤخرا بين مركبات المشتركة والتي انتهت إلى تعديل المقترح الأولي الذي رفضه التجمع. 

وجاء في قرار اللجنة المركزية أن القبول يأتي رغم تلخيص المركزية بأن التركيبة الجديدة لا تعكس قوة التجمع أو مكانته السياسية. واستند قرار اللجنة المركزية إلى اعتبارات عدة، أهمها ضرورة زيادة التمثيل البرلماني العربي في إطار وحدوي يعبر عن رغبة أغلبية أبناء شعبنا في الداخل، في ظل استهداف العمل السياسي الوطني والحزبي في الداخل، ومحاولة نزع الشرعية عن الأحزاب الوطنية من قبل المؤسسة الإسرائيلية، السياسية والأمنية، في موازاة السعي المحموم لإسرائيل وإدارة ترامب لتصفية الحقوق الوطنية والجماعية للشعب الفلسطيني بما فيهم فلسطينيي الداخل.
وشددت مركزية التجمع على ضرورة تعزيز المشتركة كمشروع وطني لتنظيم العمل السياسي العربي في الداخل على أسس وطنية وديمقراطية. كما أعلنت عن المرحلة المقبلة كمرحلة مراجعة سياسية وتنظيمية شاملة وجذرية للتجمع، لضمان مكانته كتيار قيادي ومركزي في المشهد السياسي في الداخل.

وعقب النائب ايمن عودة بعد قرار التجمع:"والآن اكتملت أركان القائمة المشتركة، كما انطلقت بالعام ٢٠١٥.تحية للإخوة في التجمع على قرارهم المبدئي بالانضمام للقائمة المشتركة.
نعم لقد تذمّرت أوساط عديدة من شعبنا لأننا تأخرنا بالإعلان عن القائمة المشتركة ثلاثة أسابيع. ولكن كان همنا أن لا نترك أحدًا من المركّبات.. وواصلنا الإقناع ثلاثة أسابيع.
التجمع، كما العربية للتغيير، كما الاسلامية كما الجبهة، كلنا معًا نتعامل بتعاون واحترام متبادل.
كانت لنا أخطاء خلال الدورة الأولى، ارتكبنا خطأ جسيمًا بأننا تفرقنا قبل أربعة أشهر. جاءتنا فرصة تصحيح الخطأ فالتقطناها!
نحن الآن موّحدون... منذ الغد نخرج للشوارع لملاقاة الناس والدعوة إلى صنع تاريخ عظيم لأبناء شعبنا.مبروك.. ألف مبروك.

اما د.ابراهيم حجازي من الحركة الاسلامية قال:"قبل أشهر قليلة تفكّكت المشتركة، حزنّا وحزن شعبنا الكريم وغضب وعاقب وحاسب، ونعينا القائمة المشتركة الّتي وحّدت آمالنا وتطلعاتنا. مع ذلك، فإنّ النعي سبق أوانه، المشتركة لم تمت، بل كانت مجرّحة فقط، وبفضل الله تتمّ الآن عمليّة التّطبيب لإعادتها أقوى ممّا كانت عليه. بوادر الخير والوحدة تلوح من جديد، إرادة شعب الجبّارين لا تموت، هي حاضرة دائمًا وبقوّة، القيادات هي من تزلّ أحيانًا حين لا تقرأ الصّورة ولا تصغي إلى نبض الشّعب، لكنّ شعبنا يبقى بوصلتنا الأبديّة الّتي تعيدنا إلى المسار الصّحيح. 

وأضاف حجازي:"عذرًا أبناء شعبي على الأمس، وشكرًا لكم على أمس، ففيه من الخير ما من شأنه أن يعيد الأمل لصفوف أبنائنا على اختلاف انتماءاتهم الحزبيّة والشّعبيّة والدّينيّة والقوميّة. نبشّركم بأنّ رسالتكم قد وصلت وبقوّة، ونبشّركم أنّها حفرت فينا درسًا لن ننساه، وقد كانت تلك الرّسالة هي الضّارة النّافعة. نعدكم، نحن في الحركة الإسلامية،  أن تبقى آذاننا مصغية لنبض رسائلكم، ونعدكم أن نعمل بكلّ طاقاتنا لنكسب ثقتكم ولنتشرّف بخدمتكم، ولنقدّم الغالي والنفيس، كما فعلنا من أجل إقامة المشتركة حتى نحقق آمالكم وإرادتكم.من الآن مشتركة بأركانها الأربعة، مشتركة متينة ثابتة واثقة، مشتركة استخلصت عبرًا وعقدت العزم أن تمضي وترقى بأبناء شعبنا في كافّة الميادين، فتركيبتها شاملة فيها إلمام واختصاصات شتّى، وتقسيماتها المناطقية وافية كافية لجميع القطاعات. انتهى وقت الكلام، هلمّوا إلى ميادين العمل كي نصنع التاريخ ونحقّق لأبنائنا إنجازات تاريخيّة.


مركزية التجمع تقرر خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة




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