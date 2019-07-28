رافي, بيريتس, يتنازل, عن, رئاسة, القائمة, اليمينية, لصالح, أييلت, شاكيد,

تنازل الحاخام رافي بيريتس مساء اليوم عن رئاسة القائمة اليمينية المشتركة لصالح رئيسة اليمين الجديد أييلت شاكيد . وقال بيريتس انه تحدث اليوم مع شاكيد واتفق معها على ترؤسها للقائمة واضاف ان الوحدة هي الهدف المشترك وان تفاصيل الاتفاق ستتم صياغتها مساء اليوم .

وبدوره قال الوزير السابق نفتالي بينيت من اقطاب احزاب اليمين ان الهدف هو توحيد صفوف كافة الاحزاب اليمينية وتشكيل كتلة كبيرة بما فيها حزب عوتكا يهوديت وحزب موشيه فيغلين. واوضح بينيت ان المقصودليس تشكيل حزب موحد وانما كتلة لغرض خوض الانتخابات فقط على ان سيعمل كل حزب بمفرده بعد الانتخابات .