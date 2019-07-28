رافي, بيريتس, يتنازل, عن, رئاسة, القائمة, اليمينية, لصالح, أييلت, شاكيد,

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انتهى قبل قليل اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي وتقرر خلاله انضمام الحزب للقائمة...
بعد حوالي أسبوع منذ قيام عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية بالاعتداء على ممتلكات...
إختتم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيماً صيفياً...
لقي الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا (21 عاماً)مصرعه بعد ان تعرض للطعن خلال عمله في...
لقي الشاب محمود كعبية بالثلاثينيات من عمره وشابة من مدينة القدس مصرعهما اثر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى...
يحتفل الجلبوع هذا العام، بالسنة العاشرة على انطلاق مهرجان المناطيد العالمي، حيث...
في قبرص اطلق بعد ظهر اليوم سراح الفتية الإسرائيليين السبعة الذين كان يشتبه فيهم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حي مائه شعريم بالقدس...