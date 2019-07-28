تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-28 20:58:55 النائب جبارين يستجوب حول جرائم "تدفيع الثمن" في كفر قاسم والجش |  2019-07-28 20:56:08 ام الفحم:الجماهيري يختتم خيماً صيفياً حافلاً بالنشاطات والرحلات |  2019-07-28 19:44:28 مصرع الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا طعناً في مصنع بكريات شمونه |  2019-07-28 19:01:37 مصرع الشاب محمود كعبية وشابة من القدس غرقاً في كريات يام |  2019-07-28 17:27:22 مقتل شاب باطلاق نار في مجمع تجاري بالرملة |  2019-07-28 16:26:07 مقتل زينب محاميد من ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها |  2019-07-28 14:58:19 الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة |  2019-07-28 14:34:09 اطلاق سراح الفتية الإسرائيليين المشتبهين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-28 14:05:31 تخليص شخص والبحث عن اخرين جراء انهيار مصعد كهربائي في القدس |  2019-07-28 13:54:23 الناصرة:اطلاق نار على سيارة في المنطقة الصناعية |  2019-07-28 13:30:55 المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على توسيع مناطق التطوير والبناء في وادي عارة بالاف الدونمات |  2019-07-28 12:22:42 مالطا تعبر عن قلقها من سياسة هدم المنازل في واد الحمص |  2019-07-28 12:18:41 اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا |  2019-07-28 12:16:05 مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية |  2019-07-28 11:40:54 ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ام الفحم:الجماهيري يختتم خيماً صيفياً حافلاً بالنشاطات والرحلات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



إختتم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيماً صيفياً حافلاً بالنشاطات والرحلات والفعاليات التربوية والترفيهية أعد لطلاب جيل الإعدادي والثانوي تحت عنوان "مخيم طاقات وقدرات" والذي يقام للسنة الثالثة على التوالي برعاية قسم الوالدية والأسرة بالمركز الجماهيري، إمتد على مدار أسبوع كامل قام خلاله الطلاب المشاركين بالعديد من الورشات والفعاليات على النحو التالي:في اليوم الأول للمخيم كان استقبال وتجمع في المركز الجماهيري وعرض فيلم تربوي هادف في مسرح وسينماتك، ورشات تدبير منزلي حيث قام الطلاب بإعداد الطعام بأنفسهم تحت إرشاد المدربة سهير إغبارية – المتخصصة في دورات التدبير المنزلي.

أما اليوم الثاني للمخيم فقد شمل فعاليات تحديات في احراش قرية ميسر شمل محطات اوميجا/الهبوط عن الجبال/الإيقاع على الكرات/قوس ونشاب/قنص الهدف/تسلق على الجبال وجبة غداء.اليوم الثالث للمخيم شمل مسار مائي في وادي جماعين/جبل القليلة/الشيخ برقان/يتخللها محطات العاب لتذويت قيمة التعاون والعمل الجماعي المشترك تكاتف ووجبة غداء.اليوم الرابع للمخيم خرج الطلاب في رحلة ترفيهية ورياضية وألعاب تحديات في منطقة الكياكيم. أما اليوم الأخير من المخيم فكانت رحلة إلى مدينة الملاهي لونا بارك.هذا، وقد علمنا من المركز الجماهيري ان برنامج المخيم للأسبوع الأول قد انتهى، ولكن المركز الجماهيري مستمر بالعمل مع هذه المجوعات على مدار أيام العطلة الصيفية وما بعدها، وأولى هذه النشاطات سيتم يوم الخميس القادم حيث تنتظرهم باقة من الفعاليات موزعة على لقاءات تمتد على مدار العطلة، تهدف هذه اللقاءات إلى إشراكهم في ورشات وفعاليات تربوية وإجتماعية وتطوعية بالمركز الجماهيري وذلك للحفاظ على إستمرارية هذه المجموعات وتدريبهم وتأهيليهم للقيام بأدوار قيادية وتطوعية بالمجتمع. وقد حاز المخيم على رضا الطلاب والأهالي الذين طالبوا بضرورة استمراريته وتكثيف اللقاءات التي تساهم في توفير أطر صيفية آمنة للطلاب لقضاء أوقات فراغهم بالإضافة إلى إشراكهم في ورشات ساهم في تطوير قدراتهم وتوجيههم للعمل التطوعي لخدمة لجمهور الطلاب ولمجتمعهم عموماً.وفي الختام يتقدم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم بالشكر لجميع الطلاب المشاركين بالمخيم واهاليهم ولجميع المرشدين اللذين واكبوا جميع فعاليات ونشاطات المخيم متحلين بحسن الإرشاد والتوجيه، ونعلمهم أن المركز الجماهيري مستمر في دعم مثل هذه الفعاليات خدمة لجمهور الطلاب بالمدينة. 




كلمات متعلقة

ام, الفحم:الجماهيري, يختتم, خيماً, صيفياً, حافلاً, بالنشاطات, والرحلات,

تابعونــا

النائب جبارين يستجوب حول جرائم "تدفيع الثمن" في كفر قاسم والجش النائب جبارين يستجوب حول جرائم "تدفيع الثمن" في كفر قاسم والجش 2019-07-28 | 20:58:55

بعد حوالي أسبوع منذ قيام عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية بالاعتداء على ممتلكات...

مصرع الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا طعناً في مصنع بكريات شمونه مصرع الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا طعناً في مصنع بكريات شمونه 2019-07-28 | 19:44:28

لقي الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا (21 عاماً)مصرعه بعد ان تعرض للطعن خلال عمله في...

مصرع الشاب محمود كعبية وشابة من القدس غرقاً في كريات يام مصرع الشاب محمود كعبية وشابة من القدس غرقاً في كريات يام 2019-07-28 | 19:01:37

لقي الشاب محمود كعبية بالثلاثينيات من عمره وشابة من مدينة القدس مصرعهما اثر...

مقتل شاب باطلاق نار في مجمع تجاري بالرملة مقتل شاب باطلاق نار في مجمع تجاري بالرملة 2019-07-28 | 17:27:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...

مقتل زينب محاميد من ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها مقتل زينب محاميد من ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها 2019-07-28 | 16:26:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى...

الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة 2019-07-28 | 14:58:19

يحتفل الجلبوع هذا العام، بالسنة العاشرة على انطلاق مهرجان المناطيد العالمي، حيث...

اطلاق سراح الفتية الإسرائيليين المشتبهين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص اطلاق سراح الفتية الإسرائيليين المشتبهين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص 2019-07-28 | 14:34:09

في قبرص اطلق بعد ظهر اليوم سراح الفتية الإسرائيليين السبعة الذين كان يشتبه فيهم...

تخليص شخص والبحث عن اخرين جراء انهيار مصعد كهربائي في القدس تخليص شخص والبحث عن اخرين جراء انهيار مصعد كهربائي في القدس 2019-07-28 | 14:05:31

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حي مائه شعريم بالقدس...

الناصرة:اطلاق نار على سيارة في المنطقة الصناعية الناصرة:اطلاق نار على سيارة في المنطقة الصناعية 2019-07-28 | 13:54:23

تحقق شرطة الناصرة في حادث اطلاق نار على سيارة مركونة بجانب عمارة في المنطقة...

المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على توسيع مناطق التطوير والبناء في وادي عارة بالاف الدونمات المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على توسيع مناطق التطوير والبناء في وادي عارة بالاف الدونمات 2019-07-28 | 13:30:55

قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء على توسيع مناطق التطوير والبناء في ام الفحم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار اعضاء بلدية باقة الغربية خلال جلسة عاصفة حالة توتر بيوت مهددة بالهدم ساعيدك الى غزة شاب من طرعان القطار السريع حيفا جواد نصار كمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهشجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافالسفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حنااحتراق اضرام النار 3 سيارات قرية وادي سلامة البطوف اضرار دون اصابات اطفاء الجلمة جنين اغلاق معبر الجيش عالقون طلاب الجامعة الامريكية لليوم الثاني التوالي مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق تخريج 3 أطباء جدد مدينة عرابة احتفال جامعة بوخارست رومانيا بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com