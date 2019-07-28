ام, الفحم:الجماهيري, يختتم, خيماً, صيفياً, حافلاً, بالنشاطات, والرحلات,

إختتم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيماً صيفياً حافلاً بالنشاطات والرحلات والفعاليات التربوية والترفيهية أعد لطلاب جيل الإعدادي والثانوي تحت عنوان "مخيم طاقات وقدرات" والذي يقام للسنة الثالثة على التوالي برعاية قسم الوالدية والأسرة بالمركز الجماهيري، إمتد على مدار أسبوع كامل قام خلاله الطلاب المشاركين بالعديد من الورشات والفعاليات على النحو التالي:في اليوم الأول للمخيم كان استقبال وتجمع في المركز الجماهيري وعرض فيلم تربوي هادف في مسرح وسينماتك، ورشات تدبير منزلي حيث قام الطلاب بإعداد الطعام بأنفسهم تحت إرشاد المدربة سهير إغبارية – المتخصصة في دورات التدبير المنزلي.

أما اليوم الثاني للمخيم فقد شمل فعاليات تحديات في احراش قرية ميسر شمل محطات اوميجا/الهبوط عن الجبال/الإيقاع على الكرات/قوس ونشاب/قنص الهدف/تسلق على الجبال وجبة غداء.اليوم الثالث للمخيم شمل مسار مائي في وادي جماعين/جبل القليلة/الشيخ برقان/يتخللها محطات العاب لتذويت قيمة التعاون والعمل الجماعي المشترك تكاتف ووجبة غداء.اليوم الرابع للمخيم خرج الطلاب في رحلة ترفيهية ورياضية وألعاب تحديات في منطقة الكياكيم. أما اليوم الأخير من المخيم فكانت رحلة إلى مدينة الملاهي لونا بارك.هذا، وقد علمنا من المركز الجماهيري ان برنامج المخيم للأسبوع الأول قد انتهى، ولكن المركز الجماهيري مستمر بالعمل مع هذه المجوعات على مدار أيام العطلة الصيفية وما بعدها، وأولى هذه النشاطات سيتم يوم الخميس القادم حيث تنتظرهم باقة من الفعاليات موزعة على لقاءات تمتد على مدار العطلة، تهدف هذه اللقاءات إلى إشراكهم في ورشات وفعاليات تربوية وإجتماعية وتطوعية بالمركز الجماهيري وذلك للحفاظ على إستمرارية هذه المجموعات وتدريبهم وتأهيليهم للقيام بأدوار قيادية وتطوعية بالمجتمع. وقد حاز المخيم على رضا الطلاب والأهالي الذين طالبوا بضرورة استمراريته وتكثيف اللقاءات التي تساهم في توفير أطر صيفية آمنة للطلاب لقضاء أوقات فراغهم بالإضافة إلى إشراكهم في ورشات ساهم في تطوير قدراتهم وتوجيههم للعمل التطوعي لخدمة لجمهور الطلاب ولمجتمعهم عموماً.وفي الختام يتقدم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم بالشكر لجميع الطلاب المشاركين بالمخيم واهاليهم ولجميع المرشدين اللذين واكبوا جميع فعاليات ونشاطات المخيم متحلين بحسن الإرشاد والتوجيه، ونعلمهم أن المركز الجماهيري مستمر في دعم مثل هذه الفعاليات خدمة لجمهور الطلاب بالمدينة.