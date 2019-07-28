مصرع, الشاب, بشار, خالد, حكروش, من, كفركنا, طعناً, في, مصنع, بكريات, شمونه,

لقي الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا (21 عاماً)مصرعه بعد ان تعرض للطعن خلال عمله في مصنع للحوم في مدينة كريات شمونة مساء اليوم الاحد .

الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت انقاذ الشاب الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت شاب من احدى قرى الجليل بشبهة قيامه بالجريمة , بعد فترة قصيرة من هروبه تم اعتقاله وسيتم تقديمه لمحكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقاله صباح الاثنين .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول حادثة طعن وقعت في مصنع في مدينة كريات شمونيه، في اعقاب اندلاع شجار سببه مشاداة كلامية بين عاملين حيث طعن احدهم الاخر مما اسفر عن اصابته باصابات بالغة (وفق مصادر طبية) حيث لاذ المشتبه بالفرار من المكان.فور تلقي البلاغ سارعت قوات معززة من الشرطة الى المكان وشرعت بعمليات مسح وتمشيط واسعة النطاق بهدف رصد المشتبه (هويته معروفة للشرطة).للاسف الشديد في وقت لاحق ورد الشرطة انه في اعقاب محاولات انعاش للمصاب باءت بالفشل اجبر ت الطواقم الطبية الاقرار عن وفاة المصاب في العشرينات من عمره من احدى البلدات العربية في الشمال.بفضل نشاط ميداني مركز وسريع تم توقيف مشتبه لتورطه في الحادثة.قوات معززة من الشرطة تعمل في مكان الحادث على جمع البينات والادلة وفحص ملابسات الحادث.