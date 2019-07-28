مصرع, الشاب, بشار, خالد, حكروش, من, كفركنا, طعناً, في, مصنع, بكريات, شمونه,

كلمات متعلقةمصرع, الشاب, بشار, خالد, حكروش, من, كفركنا, طعناً, في, مصنع, بكريات, شمونه,
بعد حوالي أسبوع منذ قيام عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية بالاعتداء على ممتلكات...
إختتم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيماً صيفياً...
لقي الشاب محمود كعبية بالثلاثينيات من عمره وشابة من مدينة القدس مصرعهما اثر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى...
يحتفل الجلبوع هذا العام، بالسنة العاشرة على انطلاق مهرجان المناطيد العالمي، حيث...
في قبرص اطلق بعد ظهر اليوم سراح الفتية الإسرائيليين السبعة الذين كان يشتبه فيهم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حي مائه شعريم بالقدس...
تحقق شرطة الناصرة في حادث اطلاق نار على سيارة مركونة بجانب عمارة في المنطقة...
قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء على توسيع مناطق التطوير والبناء في ام الفحم...