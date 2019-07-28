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مصرع الشاب محمود كعبية وشابة من القدس غرقاً في كريات يام



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب محمود كعبية بالثلاثينيات من عمره وشابة من مدينة القدس مصرعهما اثر تعرضهما للغرق في شاطىء غير مرخص للسباحة في كريات يام قرب حيفا.


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وحاولت انقاذهما الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاتهما على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .




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