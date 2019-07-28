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مقتل مسنة في ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى مدينة ام الفحم بعد بلاغ عن العثور على جثة سيدة.


واضاف البيان ان السيدة البالغة من العمر ٧٠ عاما وجد على جثتها علامات عنف.

الشرطة باشرت التحقيق.





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