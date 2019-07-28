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الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة



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يحتفل الجلبوع هذا العام، بالسنة العاشرة على انطلاق مهرجان المناطيد العالمي، حيث ستقام النسخة العاشرة من المهرجان بتاريخي 15-16 من شهر آب 2019، في الحديقة العامة معيان حارود، وستتوج فعاليات الصيف بهذا المهرجان الضخم والذي سيتخلل نشاطات وتحديات مميزة للعائلة وللرياضيين.

عوفيد نور، رئيس المجلس الإقليمي الجلبوع، قال: عشر سنوات ونحن نستقبل مئات العائلات وآلاف الزوار، نحتفل معًا في هذا المهرجان العظيم، مهرجان المناطيد في الجلبوع، مع شروق الشمس، ومشهد جبال الجلبوع الرائع، وليس صدفة أن يختار عشرات الرياضيين ومحبي المناطيد في العالم، الجلبوع للمشاركة في هذا المهرجان سنويًا، ادعو الجميع للمشاركة، سكان الجلبوع وسكان البلاد عامة.

خلال المهرجان هذا العام سيشارك عدد كبير من راكبي المناطيد بمناطيدهم الرائعة، إضافة للطائرات الخفيفة وغيرها من الفعاليات المميزة، وستشمل تذكرة المشاركة بالمهرجان، إمكانية المبيت في معيان حارود، ومشاهدة المناطيد صباحًا والمشاركة بالفعاليات.

 





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