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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى...
يحتفل الجلبوع هذا العام، بالسنة العاشرة على انطلاق مهرجان المناطيد العالمي، حيث...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حي مائه شعريم بالقدس...
تحقق شرطة الناصرة في حادث اطلاق نار على سيارة مركونة بجانب عمارة في المنطقة...
قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء على توسيع مناطق التطوير والبناء في ام الفحم...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً تعرضت للدهس في...
افتتح مركز المينا التربوي العكّي وبالتعاون مع بلدية عكا أولى فعالياته ضمن برنامج...
جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك"تم تسجيل ما يقرب من 129 ألف بلاغ بسبب عدم ارتداء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تواصلاً للتحقيق في...