في قبرص اطلق بعد ظهر اليوم سراح الفتية الإسرائيليين السبعة الذين كان يشتبه فيهم باغتصاب الشابة البريطانية.

واعتقلت شرطة الجزيرة الشابة بعد ان تراجعت عن افادتها وقامت بتغييرها بشكل جذري. ويشتبه فيها بتقديم شكوى كيدية جزئيا على الأقل. وذكرت وسائل اعلام محلية ان الشابة قدمت الشكوى بعد ان استشاطت غضبا في اعقاب تصويرها وهي في أوضاع حميمية مع الفتية.ويرجح ان تطلب الشرطة القبرصية غدا من المحكمة تمديد فترة اعتقالها.