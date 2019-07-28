تخليص, شخص, والبحث, عن, اخرين, جراء, انهيار, مصعد, كهربائي, في, القدس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حي مائه شعريم بالقدس طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عالقين جراء انهيار مصعد كهربائي في احدى العمارات .طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل بمعدات خاصه بعد وصول معلومات عن عالقين في المكان جراء انهيار المصعد.

وجاء في بيان لاحق:"الطواقم تمكنت من تخليص عالق من داخل السياره بعد سقط المصعد الكهربائي على السياره في كراج السيارت وتمكنت الطواقم من تخليصه ونقله الى المشفى في حين تواصل البحث عن عالقين اخرين.