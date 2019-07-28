الناصرة:اطلاق, نار, على, سيارة, في, المنطقة, الصناعية,

وعلم مراسلنا من شهود عيان ان شخص وصل بسيارة خصوصية واطلق النار من مسدس كان بحوزته على سيارة مركونة بجانب احدى العمارات .يشار الى أن الحادث اسفر عن اضرار جسيمة في السيارة ولم تقع اصابات بشرية .

تحقق شرطة الناصرة في حادث اطلاق نار على سيارة مركونة بجانب عمارة في المنطقة الصناعية ظهر اليوم الاحد .

تابعونــا

مقتل شاب باطلاق نار في مجمع تجاري بالرملة 2019-07-28 | 17:27:22 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...

مقتل مسنة في ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها 2019-07-28 | 16:26:07 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى...

الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة 2019-07-28 | 14:58:19 يحتفل الجلبوع هذا العام، بالسنة العاشرة على انطلاق مهرجان المناطيد العالمي، حيث...

اطلاق سراح الفتية الإسرائيليين المشتبهين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص 2019-07-28 | 14:34:09 في قبرص اطلق بعد ظهر اليوم سراح الفتية الإسرائيليين السبعة الذين كان يشتبه فيهم...

تخليص شخص والبحث عن اخرين جراء انهيار مصعد كهربائي في القدس 2019-07-28 | 14:05:31 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حي مائه شعريم بالقدس...

المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على توسيع مناطق التطوير والبناء في وادي عارة بالاف الدونمات 2019-07-28 | 13:30:55 قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء على توسيع مناطق التطوير والبناء في ام الفحم...

اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا 2019-07-28 | 12:18:41 جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً تعرضت للدهس في...

مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية 2019-07-28 | 12:16:05 افتتح مركز المينا التربوي العكّي وبالتعاون مع بلدية عكا أولى فعالياته ضمن برنامج...

المدن العربية تتصدر لائحة السائقين اللذين يقودون بدون حزام الأمان 2019-07-28 | 11:13:29 جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك"تم تسجيل ما يقرب من 129 ألف بلاغ بسبب عدم ارتداء...