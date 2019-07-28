تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-28 17:27:22 مقتل شاب باطلاق نار في مجمع تجاري بالرملة |  2019-07-28 16:26:07 مقتل مسنة في ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها |  2019-07-28 14:58:19 الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة |  2019-07-28 14:34:09 اطلاق سراح الفتية الإسرائيليين المشتبهين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-28 14:05:31 تخليص شخص والبحث عن اخرين جراء انهيار مصعد كهربائي في القدس |  2019-07-28 13:54:23 الناصرة:اطلاق نار على سيارة في المنطقة الصناعية |  2019-07-28 13:30:55 المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على توسيع مناطق التطوير والبناء في وادي عارة بالاف الدونمات |  2019-07-28 12:22:42 مالطا تعبر عن قلقها من سياسة هدم المنازل في واد الحمص |  2019-07-28 12:18:41 اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا |  2019-07-28 12:16:05 مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية |  2019-07-28 11:40:54 ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة |  2019-07-28 11:36:54 احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! |  2019-07-28 11:13:29 المدن العربية تتصدر لائحة السائقين اللذين يقودون بدون حزام الأمان |  2019-07-28 11:11:58 ساندرز: لا يتعين على الولايات المتحدة أن تكون موالية لإسرائيل |  2019-07-28 09:55:27 مصرع رجل في حادث طرق قرب روش بينا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة:اطلاق نار على سيارة في المنطقة الصناعية



  |     |   اضافة تعليق



تحقق شرطة الناصرة في حادث اطلاق نار على سيارة مركونة بجانب عمارة في المنطقة الصناعية ظهر اليوم الاحد .


وعلم مراسلنا من شهود عيان ان شخص وصل بسيارة خصوصية واطلق النار من مسدس كان بحوزته على سيارة مركونة بجانب احدى العمارات .

يشار الى أن الحادث اسفر عن اضرار جسيمة في السيارة ولم تقع اصابات بشرية .




كلمات متعلقة

الناصرة:اطلاق, نار, على, سيارة, في, المنطقة, الصناعية,

تابعونــا

مقتل شاب باطلاق نار في مجمع تجاري بالرملة مقتل شاب باطلاق نار في مجمع تجاري بالرملة 2019-07-28 | 17:27:22

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...

مقتل مسنة في ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها مقتل مسنة في ام الفحم واعتقال ابنها بشبهة قتلها 2019-07-28 | 16:26:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى...

الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة الجلبوع يستعد لمهرجان المناطيد العالمي بنسخته العاشرة 2019-07-28 | 14:58:19

يحتفل الجلبوع هذا العام، بالسنة العاشرة على انطلاق مهرجان المناطيد العالمي، حيث...

اطلاق سراح الفتية الإسرائيليين المشتبهين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص اطلاق سراح الفتية الإسرائيليين المشتبهين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص 2019-07-28 | 14:34:09

في قبرص اطلق بعد ظهر اليوم سراح الفتية الإسرائيليين السبعة الذين كان يشتبه فيهم...

تخليص شخص والبحث عن اخرين جراء انهيار مصعد كهربائي في القدس تخليص شخص والبحث عن اخرين جراء انهيار مصعد كهربائي في القدس 2019-07-28 | 14:05:31

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"حي مائه شعريم بالقدس...

المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على توسيع مناطق التطوير والبناء في وادي عارة بالاف الدونمات المجلس القطري للتخطيط والبناء يصادق على توسيع مناطق التطوير والبناء في وادي عارة بالاف الدونمات 2019-07-28 | 13:30:55

قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء على توسيع مناطق التطوير والبناء في ام الفحم...

اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا 2019-07-28 | 12:18:41

جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً تعرضت للدهس في...

مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية 2019-07-28 | 12:16:05

افتتح مركز المينا التربوي العكّي وبالتعاون مع بلدية عكا أولى فعالياته ضمن برنامج...

المدن العربية تتصدر لائحة السائقين اللذين يقودون بدون حزام الأمان المدن العربية تتصدر لائحة السائقين اللذين يقودون بدون حزام الأمان 2019-07-28 | 11:13:29

جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك"تم تسجيل ما يقرب من 129 ألف بلاغ بسبب عدم ارتداء...

اللد:اعتقال 4 مشتبهين باطلاق نار والتسبب باصابة طفلة اللد:اعتقال 4 مشتبهين باطلاق نار والتسبب باصابة طفلة 2019-07-28 | 09:54:56

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تواصلاً للتحقيق في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 مصرع رجل سيدة امرأة حادث طرق مروع قرب حيفا جسر الزرقاء سيارة اسعاف شرطة مصرع عامل سقط ارتفاع شاهق ورشة بناء الخضيرة الشرطة الاسعاف مشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفاالطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف عين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقاحتراق سيارتين ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اشتعال مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com