المجلس, القطري, للتخطيط, والبناء, يصادق, على, توسيع, مناطق, التطوير, والبناء, في, وادي, عارة, بالاف, الدونمات,

قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء على توسيع مناطق التطوير والبناء في ام الفحم وكفرقرع وعرعرة بالاف الدونمات , الامر الذي سيسمع بالتخطيط في هذه المناطق من اجل توسيع البلدات حتى عام 2040.

في ام الفحم صادقت اللجنة على 2100 دونم وستسمح اللجنة بزيادة 12000 وحدة سكن في المناطق التي صودق عليها.اما في كفرقرع صادقت اللجنة على مناطق التطوير وسيتم زيادة 1400 دونم وزيادة 14000 وحدة سكن .وفي عرعرة تم المصادقة على 2300 دونم للتطوير بينهم 2000 وحدة سكن .وجاء في بيان المجلس القطري للتخطيط والبناء ان الغييرات جاءت ضمن خطة (המתאר המחוזית (תמ"מ 6)الصورة للتوضيح فقط