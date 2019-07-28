تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-28 12:22:42 مالطا تعبر عن قلقها من سياسة هدم المنازل في واد الحمص |  2019-07-28 12:18:41 اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا |  2019-07-28 12:16:05 مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية |  2019-07-28 11:40:54 ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة |  2019-07-28 11:36:54 احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! |  2019-07-28 11:13:29 المدن العربية تتصدر لائحة السائقين اللذين يقودون بدون حزام الأمان |  2019-07-28 11:11:58 ساندرز: لا يتعين على الولايات المتحدة أن تكون موالية لإسرائيل |  2019-07-28 09:55:27 مصرع رجل في حادث طرق قرب روش بينا |  2019-07-28 09:54:56 اللد:اعتقال 4 مشتبهين باطلاق نار والتسبب باصابة طفلة |  2019-07-28 09:15:23 عرابة:انطلاق الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام |  2019-07-28 09:28:25 شاكيد تسعى للتوصل لاتفاق نهائي خلال 24 ساعة |  2019-07-28 09:26:22 صعوبات إيكاردي تدفع نابولي لتجهيز خطة مكسيكية |  2019-07-28 09:24:18 اصابة ٤ اشخاص بانقلاب سيارة اسعاف قرب حيفا |  2019-07-28 09:21:20 مصرع رجل في حادث طرق بالرملة |  2019-07-28 09:11:54 ثقب اطارات سيارات في كفرقاسم والاشتباه بعملية تدفيع الثمن |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مالطا تعبر عن قلقها من سياسة هدم المنازل في واد الحمص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 إلتقى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالطا فادي حنانيا مع وزير خارجية جمهورية مالطا كارميلو أبيلا في مكتبه في العاصمة فاليتا، حيث استعرض حنانيا تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل بحق أهلنا في واد الحمص بهدم مباني يملكها فلسطينيون في مناطق خاضعة للسيادة الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة. مؤكداً أن هذه الاجراءات تؤدي لتهويد المدينة وطرد سكانها، وتغيير الواقع الجغرافي والسياسي فيها.  بدوره أكد الوزير أبيلا معارضة مالطا لهذه الإجراءات، وقام وزير الخارجية باصدار تصريح عبر فيه عن قلقه البالغ ازاء هدم المنازل في القدس الشرقية، وعن أمله بزيادة الجهود المبذولة لوقف الإجراءات التي تحول دون تحقيق السلام.
مالطا تعبر عن قلقها من سياسة هدم المنازل في واد الحمص




كلمات متعلقة

مالطا, تعبر, عن, قلقها, من, سياسة, هدم, المنازل, في, واد, الحمص,

تابعونــا

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا بيد اسرائيل الأمم المتحدة: ارتفاع عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا بيد اسرائيل 2019-07-28 | 07:00:22

افاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الامن الدولي "أن...

شهيد برصاص الجبش الاسرائيلي في قطاع غزة شهيد برصاص الجبش الاسرائيلي في قطاع غزة 2019-07-27 | 07:00:57

استشهد مواطن، مساء الجمعة، متأثراً بجروح اصيب بها في قطاع غزة، جراء اطلاق جنود...

ابوعبيدة يمنح القيادة الاسرائيلية فرصة اخيرة لانهاء ملف جنوده الاسرى ابوعبيدة يمنح القيادة الاسرائيلية فرصة اخيرة لانهاء ملف جنوده الاسرى 2019-07-23 | 23:34:59

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بأنه هناك فرصةً حقيقية لإنجاز وحل...

اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" 2019-07-23 | 17:12:59

اعتقلت قوات الشرطة، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاء لآخرين...

إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل 2019-07-23 | 17:06:03

أدانت حكومات فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد...

المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية 2019-07-17 | 16:57:18

أشار وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بان مدينة القدس اليوم تواجه اخطر...

الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا 2019-07-14 | 23:12:24

أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيء...

اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة" اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة" 2019-07-13 | 06:50:44

اطلق صاروخ مساء الجمعة من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة من "المجلس الإقليمي...

بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات 2019-07-10 | 23:04:32

نشر الجيش يوم الأربعاء، بيانات عن الحرائق في"مستوطنات غلاف غزة"، كما تم جمعها من...

مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس 2019-07-10 | 18:13:33

ما زالت طواقم الإطفاء الفلسطيني تحاول إخماد النيران التي انتشرت بمئات الدونمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة حادث طرق مدخل مروع البعينة نجيدات اصابات احداها خطيرة قرية بيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكرثانوية جت تحتفل تخريج الفوج ال 34 طلابها مدرسة مسيرة أطفال دير حنا رياض بساتين مشاركة واسعة فعاليات مجلس محلي العاب ماء كريستيانورونالدوهدفديربيريالمدريدامطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء منح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال شجار اعضاء بلدية باقة الغربية خلال جلسة عاصفة حالة توتر بيوت مهددة بالهدم انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني محاولة احباط اغتيال نتانياهو كينبا ينفي ديوان اسرائيل رئيس وزراء زيارته مجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة الثانوية التكنولوجية البنات سخنين يركا كلية تحتفل تخريج الفوج الخامس من طالباتها مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com