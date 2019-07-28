مالطا تعبر عن قلقها من سياسة هدم المنازل في واد الحمص

إلتقى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالطا فادي حنانيا مع وزير خارجية جمهورية مالطا كارميلو أبيلا في مكتبه في العاصمة فاليتا، حيث استعرض حنانيا تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل بحق أهلنا في واد الحمص بهدم مباني يملكها فلسطينيون في مناطق خاضعة للسيادة الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة. مؤكداً أن هذه الاجراءات تؤدي لتهويد المدينة وطرد سكانها، وتغيير الواقع الجغرافي والسياسي فيها. بدوره أكد الوزير أبيلا معارضة مالطا لهذه الإجراءات، وقام وزير الخارجية باصدار تصريح عبر فيه عن قلقه البالغ ازاء هدم المنازل في القدس الشرقية، وعن أمله بزيادة الجهود المبذولة لوقف الإجراءات التي تحول دون تحقيق السلام.