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اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا



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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً تعرضت للدهس في مدينة يافا تل ابيب ووصفت حالتها بين المتوسطة والخطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة الى مستشفى ايخلوف .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا




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