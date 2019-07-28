اصابة, خطيرة, لسيدة, تعرضت, للدهس, في, يافا,

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افتتح مركز المينا التربوي العكّي وبالتعاون مع بلدية عكا أولى فعالياته ضمن برنامج...
جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك"تم تسجيل ما يقرب من 129 ألف بلاغ بسبب عدم ارتداء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تواصلاً للتحقيق في...
انطلق الفوج الثاني من حجاج عرابة من مدخل المدينة وقد احتشد اهالي الحجاجلوداع...
أفادت قناة "كان" الاسرائليية الرسمية أن رئيسة "اليمين الجديد" آييلت شاكيد تسعى...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :" طواقم اطفاء وانقاذ من...
لقي رجل يبلغ من العمر 60 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع بين دراجة هوائية وسيارة...
اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد بخط كتابات عنصرية على مركبات وثقب اطارات عشرات...
اتهم رئيس حزب العمل الاسرائيلي عمير بيرتس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين...
أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة الفريديس...