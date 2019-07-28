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مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افتتح مركز المينا التربوي العكّي وبالتعاون مع بلدية عكا أولى فعالياته ضمن برنامج الصيف، تحت عنوان صيف ممتع في عكا للعام الرّابع على التوالي.

انطلق البرنامج بمشاركة المئات من الاطفال والأهالي مع فعالية الألعاب المنفوخة والمائيّة في ملعب البنيه عكّا القديمة. أجواء من المتعة والمرح وبسمات زادت المكان بهجة وسعادة بالإضافة إلى رسالة هادفة وقيمة هامة بهدف تذويتها لدى المشاركين في الفعالية وهي: "نمرح بأخلاق حسنة ونظام جميل".
المربية شيماء هنداوي مديرة مركز المينا "شكرت رئيس بلدية عكا شمعون لانكري ونائبه ادهم جمل على المساهمة والدعم المتواصل لفعاليات الصيف في كل عام. وشكرت كلّ من حضر وشارك والشّكر موصول لكادر مركز المينا على عمله الدّؤوب الرائع لإسعاد الاطفال.  





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