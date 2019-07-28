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نيكول سابا بالمايوه في حمام السباحة.. وتغطي جسدها بهذه الطريقة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت من داخل حمام السباحة اثناء قضائها إجازتها الصيفية.

ونشرت نيكول سابا صورتين غطت في احداها جسدها بقلب اخضر في ما يبدو انه محاولة منها لتجنب اثارة الجدل مع انها منعت خاصية التعليقات عن هذه الصور.




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