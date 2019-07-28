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احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نوّه خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل كمية من الماء يمكنها أن تؤثر على توازن الماء في جسمه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما حذروا من منح الماء للرضع الأقل من 6 أشهر، لأن ذلك يؤدي إلى إرهاق الكلى، وبالتالي قد ينتج عنه نقص صوديوم في الدم، وهو أمر خطير.
أيضا يشير أطباء إلى أن كلى الرضيع دون الـ6 أشهر عادة ما تكون غير صلبة، ومن الممكن أن يسبب لهم شرب الماء بطريقة خاطئة التسمم، وقد يصل إلى مضاعفات تنتهي بورم في الدماغ.
وبحسب الدراسة، فإن إعطاء الماء للرضيع يحول دون حصوله على الغذاء الكافي، لذا يوصي الخبراء بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية أو الأغذية البديلة للحليب.
احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر!




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