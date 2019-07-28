المدن, العربية, تتصدر, لائحة, السائقين, اللذين, يقودون, بدون, حزام, الأمان,

جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك"تم تسجيل ما يقرب من 129 ألف بلاغ بسبب عدم ارتداء حزام الأمان من قبل الشرطة الإسرائيلية في عام 2018, وفقًا لجمعية أور ياروك واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن الشرطة. مقارنةً بالبيانات لعام 2017 هذه زيادة بنسبة 14٪ في عدد التقارير مع تسجيل حوالي 112 ألف بلاغ في تلك السنة.

وتشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية تشير الى انه في عام 2018 قتل 24 شخصا بسبب عدم ارتدائهم حزام الأمان/ أو لم يكن بحوزتهم حزام أمان مقارنة مع 22 شخصا قتلوا في عام 2017. في عام 2018 أصيب 244 شخصًا في حوادث الطرق وذلك لعدم ارتدائهم حزام الأمان/ لم يكن بحوزتهم حزام أمان.بين عامي 2018 و 2017 ارتفع عدد التقارير التي سجلتها الشرطة لأولئك الذين تم القبض عليهم وهم يسافرون دون حزام أمان في الناصرة بنسبة 168 % , وفي رهط سجلت زيادة بلغت 22% , وفي أم الفحم سجلت انخفاضا بنسبة 34 % في عدد التقارير. وفي شفا عمرو ارتفع عدد التقارير بنسبة 50 % وفي باقة الغربية كانت هناك زيادة بنسبة 12 % في عدد التقارير بسبب عدم ارتداء حزام الأمان.إيريز كيتا, مدير عام جمعية أور ياروك يقول: "ثبت أن حزام الأمان هو أحد الملحقات التي يمكن أن تحدث فرقًا بين الحياة والموت في كثير من الحالات. بالنسبة إلى العديد من الأشخاص يُنظر إلى حزام الأمان على أنه ملحق أساسي لا يمكن للمسافرين السفر بدونه ومع ذلك, فإننا نرى في كل عام أن العديد من الركاب لم يرتدوا حزام الأمان خلال السفر, بحيث يعرضون أنفسهم وغيرهم من الركاب في السيارة للخطر. في حال عدم تواجد الشرطة بشكل كاف على الطرق, لا يكون هناك إنفاذ كافٍ وتكون المخاطر التي يتعرض لها الركاّب كبيرة جدا. إن إضافة سيارات دورية للشرطة وزيادة ظهورها على الطرق سيساعد على ردع السائقين الذين لا يرتدون حزام الأمان أو يحملون الركاب الذين لم يرتدوا حزام الأمان. إذا كان هناك ما يكفي من الإنفاذ, والردع الكافي ورؤية الشرطة بصورة كبيرة على الطرق سيكون من الممكن الحد من هذه الظاهرة, ومنع الأشخاص الذين لا يرتدون حزام الأمان من السفر وبالتالي الحد من عدد الضحايا"· الناصرة - في عام 2018 تم تسجيل 2,143 تقريرًا في المدينة للسائقين المسافرين أو نقل راكب لا يرتدي حزام الأمان. في عام 2017 سجل في المدينة 801 تقريرًا. هذا يمثل زيادة بنسبة 168 % بين عامي 2018 و 2017 في كمية التقارير التي تم توزيعها في الناصرة.· رهط - في عام 2018 تم تسجيل 1,150 تقريرًا في المدينة للسائقين المسافرين أو نقل راكب لا يرتدي حزام الأمان. في عام 2017 تم تسجيل 943 تقريرًا في المدينة. هذه زيادة بنسبة 22% بين عامي 2018 و 2017 في عدد التقارير التي تم توزيعها في رهط.· أم الفحم - في عام 2018 تم تسجيل 1,081 تقريرًا في المدينة للسائقين المسافرين أو نقل راكب لا يرتدي حزام الأمان. في عام 2017 تم تسجيل 1,644 تقريرًا في المدينة. هذا هو انخفاض بنسبة 34 % بين عامي 2018 و2017 في عدد التقارير التي تم توزيعها في أم الفحم.· شفا عمرو - في عام 2018 تم تسجيل 816 تقريرًا في المدينة للسائقين المسافرين أو نقل راكب لا يرتدي حزام الأمان. في عام 2017 تم تسجيل 544 تقريرًا في المدينة. هذه زيادة بنسبة 50% بين عامي 2018 و 2017 في عدد التقارير التي تم توزيعها في شفا عمرو.· باقة الغربية - في عام 2018 تم تسجيل 388 تقريرًا في المدينة للسائقين المسافرين أو نقل راكب لا يرتدي حزام الأمان. في عام 2017 تم تسجيل 347 تقريرًا في المدينة. هذا يمثل زيادة بنسبة 12% بين عامي 2018 و 2017 في عدد التقارير التي تم توزيعها في باقة الغربية.قام متطوعو أور ياروك, وأعضاء المجموعات الشبابية وطلاب بيرا"ح, تكريما لشنيور حيشين أعضاء مؤخرًا بمراقبة عينة في جميع أنحاء البلاد من أجل أخذ عينات من عدد من السائقين والركاب المسافرين دون حزام الأمان. شملت المراقبة 141 سلطة محلية حيث تم من خلالها رصد 5080 سيارة وتم مراقبة 11,173 شخصا من المسافرين فيها.تشير نتائج المراقبة إلى أن 18% الركاب في السيارة (بما في ذلك السائق) في المتوسط لا يرتدون حزام الأمان (17% في المراقبة التي نفذت العام الماضي).10 السلطات التي تمت مراقبتها فيها معظم الركاب دون أحزمة الأمان:· أم الفحم – 53% سافروا دون أحزمة الأمان.· حتسور هݘليليت– 46% سافروا دون أحزمة الأمان.· جولس – 40% سافروا دون أحزمة الأمان.· تل موند – 39% سافروا دون أحزمة الأمان.· هود هشارون – 36% سافروا دون أحزمة الأمان.· نتيفوت – 35% سافروا دون أحزمة الأمان.· ݘفعتايم – 33% سافروا دون أحزمة الأمان.· طبريا – 32% سافروا دون أحزمة الأمان.· الناصرة العليا – 31% سافروا دون أحزمة الأمان.· ميتار– 30% سافروا دون أحزمة الأمان.