مصرع, رجل, في, حادث, طرق, قرب, روش, بينا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث طرق مروع بين أربع مركبات عند تقاطع روش بينا، على الطريق 90.

من المكان أحيل مصاب (60 عام) وهو في حالة متوسطة (وفق مصادر طبية) إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج الطبي، لكن للأسف الشديد أجبر الأطباء عن الإقرار عن وفاته.قوات من الشرطة وصلت الى المكان وشرعوا بفحص ظروف الحادث.