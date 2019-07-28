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اللد:اعتقال 4 مشتبهين باطلاق نار والتسبب باصابة طفلة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تواصلاً للتحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت ليلة الأربعاء، 24/7/19 ، في شارع ستروما في مدينة اللد التي اسفرت عن إصابة طفلة في التاسعة من عمرها بجروح متوسطة.


 بفضل أنشطة ميدانية وفي مجال التحقيق لفريق تحقيق خاص في الشرطة، بالتعاون مع قوات خاصة التابعة للشرطة، القت الشرطة القبض يوم امس على أربعة مشتبهين لتورطهم في الحادثة، ثلاثة منهم تم توقيفهم في مناطق السلطة الفلسطينية.
 هذا ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون توقيف اثنين من المشتبهين (28 ، 21 عام) من سكان مدينة اللد،  بثمانية أيام. وتم تمديد توقيف المشتبه الثالث، البالغ من العمر 58 عامًا، من اللد ، لمدة أربعة أيام  إضافية، وتم تمديد توقيف المشتبه الرابع، البالغ من العمر 49 عامًا، لمدة خمسة أيام  .
اللد:اعتقال 4 مشتبهين باطلاق نار والتسبب باصابة طفلة




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