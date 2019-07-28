صعوبات, إيكاردي, تدفع, نابولي, لتجهيز, خطة, مكسيكية,

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لم يفقد النجم البرازيلي، داني ألفيس، الأمل في الانتقال لبرشلونة، في الميركاتو...
يثق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في...
يضغط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على إدارة ناديه الملكي، بكل قوة لإتمام صفقة...
تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث جاء على رأسها الهجوم...
يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، بالرغم من أن...
أفاد موقع "le10sport"، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جدد اهتمامه...
يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لتسلم جائزة جديدة،...
أعلن آرسنال رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على خدمات الإسباني الشاب، داني سيبايوس،...
لن يشارك ليونيل ميسي في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية...
تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني،...