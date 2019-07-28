صعوبات, إيكاردي, تدفع, نابولي, لتجهيز, خطة, مكسيكية,

سيحاول نابولي التعاقد مع المكسيكي الشاب، هيرفينج لوزانو، لاعب أيندهوفن الهولندي، هذا الصيف، في ظل الصعوبات التي يواجهها في صفقة ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، بحسب تقرير صحفي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نابولي يحاول تأمين نفسه بالتعاقد مع لوزانو، الذي يتراوح سعره ما بين 40 و45 مليون يورو.لكن البارتينوبي ليس على استعداد لتقديم أكثر من 35 مليون يورو.ومن جهة أخرى، لم يفقد نادي الجنوب الأمل حتى الآن في التعاقد مع إيكاردي، حيث من المنتظر أن يجهز عرضًا مناسبًا لإنتر ميلان.وقد تعاقد نابولي، هذا الصيف، مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس قادمًا من روما، لتعويض رحيل الإسباني راؤول ألبيول إلى فياريال.ولم يبرم النادي أي صفقة كبرى حتى الآن، خلال الميركاتو الجاري، رغم ارتباطه لفترة طويلة بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد.وباتت فرص نابولي في ضم خاميس صعبة نسبيًا، لعدم قدرته على تحقيق مطالب ريال مدريد المادية، إلى جانب إمكانية بقاء اللاعب مع الميرينجي، أو انتقاله لأتلتيكو مدريد.