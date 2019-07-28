تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-28 12:22:42 مالطا تعبر عن قلقها من سياسة هدم المنازل في واد الحمص |  2019-07-28 12:18:41 اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا |  2019-07-28 12:16:05 مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية |  2019-07-28 11:40:54 ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة |  2019-07-28 11:36:54 احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! |  2019-07-28 11:13:29 المدن العربية تتصدر لائحة السائقين اللذين يقودون بدون حزام الأمان |  2019-07-28 11:11:58 ساندرز: لا يتعين على الولايات المتحدة أن تكون موالية لإسرائيل |  2019-07-28 09:55:27 مصرع رجل في حادث طرق قرب روش بينا |  2019-07-28 09:54:56 اللد:اعتقال 4 مشتبهين باطلاق نار والتسبب باصابة طفلة |  2019-07-28 09:15:23 عرابة:انطلاق الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام |  2019-07-28 09:28:25 شاكيد تسعى للتوصل لاتفاق نهائي خلال 24 ساعة |  2019-07-28 09:26:22 صعوبات إيكاردي تدفع نابولي لتجهيز خطة مكسيكية |  2019-07-28 09:24:18 اصابة ٤ اشخاص بانقلاب سيارة اسعاف قرب حيفا |  2019-07-28 09:21:20 مصرع رجل في حادث طرق بالرملة |  2019-07-28 09:11:54 ثقب اطارات سيارات في كفرقاسم والاشتباه بعملية تدفيع الثمن |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صعوبات إيكاردي تدفع نابولي لتجهيز خطة مكسيكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سيحاول نابولي التعاقد مع المكسيكي الشاب، هيرفينج لوزانو، لاعب أيندهوفن الهولندي، هذا الصيف، في ظل الصعوبات التي يواجهها في صفقة ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، بحسب تقرير صحفي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نابولي يحاول تأمين نفسه بالتعاقد مع لوزانو، الذي يتراوح سعره ما بين 40 و45 مليون يورو.
لكن البارتينوبي ليس على استعداد لتقديم أكثر من 35 مليون يورو.
ومن جهة أخرى، لم يفقد نادي الجنوب الأمل حتى الآن في التعاقد مع إيكاردي، حيث من المنتظر أن يجهز عرضًا مناسبًا لإنتر ميلان.
وقد تعاقد نابولي، هذا الصيف، مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس قادمًا من روما، لتعويض رحيل الإسباني راؤول ألبيول إلى فياريال.
ولم يبرم النادي أي صفقة كبرى حتى الآن، خلال الميركاتو الجاري، رغم ارتباطه لفترة طويلة بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد.
وباتت فرص نابولي في ضم خاميس صعبة نسبيًا، لعدم قدرته على تحقيق مطالب ريال مدريد المادية، إلى جانب إمكانية بقاء اللاعب مع الميرينجي، أو انتقاله لأتلتيكو مدريد.
صعوبات إيكاردي تدفع نابولي لتجهيز خطة مكسيكية




كلمات متعلقة

صعوبات, إيكاردي, تدفع, نابولي, لتجهيز, خطة, مكسيكية,

تابعونــا

ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة 2019-07-28 | 11:40:54

لم يفقد النجم البرازيلي، داني ألفيس، الأمل في الانتقال لبرشلونة، في الميركاتو...

فالفيردي: واثق من تأقلم جريزمان مع ميسي وسواريز فالفيردي: واثق من تأقلم جريزمان مع ميسي وسواريز 2019-07-28 | 07:00:10

يثق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في...

إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا 2019-07-27 | 13:27:42

يضغط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على إدارة ناديه الملكي، بكل قوة لإتمام صفقة...

نجاة أوزيل من هجوم بالسكاكين يتصدر صحف ألمانيا نجاة أوزيل من هجوم بالسكاكين يتصدر صحف ألمانيا 2019-07-26 | 16:00:57

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث جاء على رأسها الهجوم...

برشلونة يلقي الكرة في ملعب ميسي برشلونة يلقي الكرة في ملعب ميسي 2019-07-26 | 13:10:09

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، بالرغم من أن...

زيدان يجدد اهتمامه بصلاح زيدان يجدد اهتمامه بصلاح 2019-07-26 | 10:46:35

أفاد موقع "le10sport"، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جدد اهتمامه...

رونالدو يستعد لتسلم جائزة الأسطورة رونالدو يستعد لتسلم جائزة الأسطورة 2019-07-26 | 08:59:29

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لتسلم جائزة جديدة،...

ارسنال يضم سيبايوس من ريال مدريد ارسنال يضم سيبايوس من ريال مدريد 2019-07-25 | 18:15:58

أعلن آرسنال رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على خدمات الإسباني الشاب، داني سيبايوس،...

عقوبة نادرة لميسي.. وغرامة مالية مضحكة عقوبة نادرة لميسي.. وغرامة مالية مضحكة 2019-07-25 | 16:30:30

لن يشارك ليونيل ميسي في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية...

توتنهام يقدم عرضًا قياسيًا لديبالا توتنهام يقدم عرضًا قياسيًا لديبالا 2019-07-25 | 15:00:34

تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية الطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة اصابة متوسطة شاب مركز حيان الطبي ارتفاع متوسطة مستشفى قرية أبو سنان عامل الناصرة سقط تخليص حفرة 22 مترا تقريبا محطة توليد كهرباء الخضيرة جولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسجابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الرثوذكسية في يافا طعن قتل السجن الحكم المؤبد مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان تخليص شاب عامل سقط بئر عميق ورشة نتانيا اطفاء انقاذ المستشفى مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com