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اصابة ٤ اشخاص بانقلاب سيارة اسعاف قرب حيفا



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افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :" طواقم اطفاء وانقاذ من محطة زفولون عملت على تخليص اربعة عالقين جراء انقلاب سياره اسعاف بالقرب من كيبوتس غعتون .طواقم الطواقم عملت على تخليص العالقين الاربعه وتم نقلهم الى المشفى لتلقي العلاج.




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