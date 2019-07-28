مصرع, رجل, في, حادث, طرق, بالرملة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور متأثراً بجراحه البالغة .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي رجل يبلغ من العمر 60 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع بين دراجة هوائية وسيارة خصوصية في مدينة الرملة صباح اليوم الاحد .

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