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مصرع رجل في حادث طرق بالرملة



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لقي رجل يبلغ من العمر 60 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع بين دراجة هوائية وسيارة خصوصية في مدينة الرملة صباح اليوم الاحد .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور متأثراً بجراحه البالغة .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع رجل في حادث طرق بالرملة




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