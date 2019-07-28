عرابة:انطلاق, الفوج, الثاني, من, حجاج, بيت, الله, الحرام,

انطلق الفوج الثاني من حجاج عرابة من مدخل المدينة وقد احتشد اهالي الحجاجلوداع حجاجهم باجواء مؤثرة وهذا الفوج من حجاج الطائرة حيث بلغ عددهم 50 حاج وحاجة وبحضور عضو لجنة الحج الشيخ معين الصح الذي اطمئن على وجود كل الوثائق المطلوبة لاداء مناسك الحج وسينطلقون عند الساعة التاسعة من مطار اللد الى مطار عمان الدولي وصولا لمطار جدة ,حج مقبول وسعي مشكور .