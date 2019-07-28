ثقب, اطارات, سيارات, في, كفرقاسم, والاشتباه, بعملية, تدفيع, الثمن,

اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد بخط كتابات عنصرية على مركبات وثقب اطارات عشرات السيارات في احد احياء مدينة كفرقاسم بالاضافة لكتابة عبارات عنصرية على احد الجدران وهناك شبهات ان الحديث يدور عن عملية تدفيع الثمن .

تابعونــا

اصابة خطيرة لسيدة تعرضت للدهس في يافا 2019-07-28 | 12:18:41 جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن سيدة تبلغ من العمر 48 عاماً تعرضت للدهس في...

مركز المينا العكيّ يفتتح فعاليات الصيف مع الالعاب المنفوخة والمائية 2019-07-28 | 12:16:05 افتتح مركز المينا التربوي العكّي وبالتعاون مع بلدية عكا أولى فعالياته ضمن برنامج...

المدن العربية تتصدر لائحة السائقين اللذين يقودون بدون حزام الأمان 2019-07-28 | 11:13:29 جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك"تم تسجيل ما يقرب من 129 ألف بلاغ بسبب عدم ارتداء...

اللد:اعتقال 4 مشتبهين باطلاق نار والتسبب باصابة طفلة 2019-07-28 | 09:54:56 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تواصلاً للتحقيق في...

عرابة:انطلاق الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام 2019-07-28 | 09:15:23 انطلق الفوج الثاني من حجاج عرابة من مدخل المدينة وقد احتشد اهالي الحجاجلوداع...

شاكيد تسعى للتوصل لاتفاق نهائي خلال 24 ساعة 2019-07-28 | 09:28:25 أفادت قناة "كان" الاسرائليية الرسمية أن رئيسة "اليمين الجديد" آييلت شاكيد تسعى...

اصابة ٤ اشخاص بانقلاب سيارة اسعاف قرب حيفا 2019-07-28 | 09:24:18 افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر :" طواقم اطفاء وانقاذ من...

مصرع رجل في حادث طرق بالرملة 2019-07-28 | 09:21:20 لقي رجل يبلغ من العمر 60 عاماً مصرعه جراء حادث طرق مروع بين دراجة هوائية وسيارة...

بيرتس يتهم نتنياهو بالغطرسة تجاه "مستوطني الغلاف" 2019-07-28 | 07:00:23 اتهم رئيس حزب العمل الاسرائيلي عمير بيرتس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين...