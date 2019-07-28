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ثقب اطارات سيارات في كفرقاسم والاشتباه بعملية تدفيع الثمن



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اقدم مجهولون فجر اليوم الاحد بخط كتابات عنصرية على مركبات وثقب اطارات عشرات السيارات في احد احياء مدينة كفرقاسم بالاضافة لكتابة عبارات عنصرية على احد الجدران وهناك شبهات ان الحديث يدور عن عملية تدفيع الثمن .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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