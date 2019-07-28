الأمم, المتحدة:, ارتفاع, عدد, أطفال, فلسطين, الذين, قتلوا, بيد, اسرائيل,

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استشهد مواطن، مساء الجمعة، متأثراً بجروح اصيب بها في قطاع غزة، جراء اطلاق جنود...
أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بأنه هناك فرصةً حقيقية لإنجاز وحل...
اعتقلت قوات الشرطة، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاء لآخرين...
أدانت حكومات فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد...
أشار وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بان مدينة القدس اليوم تواجه اخطر...
أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيء...
اطلق صاروخ مساء الجمعة من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة من "المجلس الإقليمي...
نشر الجيش يوم الأربعاء، بيانات عن الحرائق في"مستوطنات غلاف غزة"، كما تم جمعها من...
ما زالت طواقم الإطفاء الفلسطيني تحاول إخماد النيران التي انتشرت بمئات الدونمات...
أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركة حماس أحبطت مؤخرا سلسلة مخططات إسرائيلية...