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الأمم المتحدة: ارتفاع عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا بيد اسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الامن الدولي "أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا او اصيبوا على يد قوات الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي كان الأعلى منذ عام 2014".


ووفقا للتقرير السنوي الخاص للأطفال في النزاع والصراع المسلح الذي قدم امام مجلس الامن فان معظم الأطفال قتلوا على يد قوات الجيش الإسرائيلي.

وطالب غوتيريش إسرائيل :"اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية فورا لوقف الاستخدام المفرط بالقوة"، كما طالب من جهة أخرى "الجهات الفلسطينية عدم تشجيع الأطفال بالمشاركة في الأنشطة العنيفة".

وبموجب التقرير فان 59 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية وغزة، 56 من بينهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وان من بين 2.756 طفلا مصابا، ذكر التقرير ان الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن إصابة 2674 طفلا "في سياق مظاهرات، مواجهات وعمليات تفتيش واعتقال"، في حين أصيب ستة أطفال إسرائيليين.لكن رغم التطرق الى إسرائيل بالتقرير الا أنها لم تدرج في القائمة السوداء ضمن ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال بالصراعات المسلحة الذي نشر امس، حيث ذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن كان مسؤولا عن مقتل واصابة 729 طفلا عام 2018 وهم نصف مجمل ضحايا الأطفال الذين قتلوا او أصيبوا في الحروب في العالم، وادخلت السعودية للقائمة السوداء للمرة الثالثة على التوالي.السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قال ان التقرير ذكر ان السعودية اتبعت خطوات لحماية الأطفال. وقال "حياة كل طفل غالية على قلوبنا"، وأضاف ان الأرقام التي يوردها التقرير غير دقيقة وان الأرقام الموجودة فيه "مبالغ بها".
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا بيد اسرائيل




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