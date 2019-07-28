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بيرتس يتهم نتنياهو بالغطرسة تجاه "مستوطني الغلاف"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهم رئيس حزب العمل الاسرائيلي عمير بيرتس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بالغطرسة تجاه مستوطني غلاف قطاع غزة.وأشار بيرتس وفق القناة العبرية الثانية، إلى أن نتنياهو زرع في أوساط سكان المستوطنات المحيطة بغزة شعوراً بالحرمان والإهمال الذي لا يمكن تعويضه.ونوه بيرتس إلى أنه في المعسكر الديمقراطي يعتزم تقديم خطة اقتصادية وفقاً للأولويات، ومن أجل الاستثمار والخدمات الاجتماعية ورفع الأجور، وتعزيز البنية التحتية حتى يتمكن كل زوجين شابين من بناء منزل وتكوين عائلة، حسب قوله.-"عكا للشؤون الاسرائيلية"

بيرتس يتهم نتنياهو بالغطرسة تجاه "مستوطني الغلاف"




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