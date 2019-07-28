تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-28 07:00:22 الأمم المتحدة: ارتفاع عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا بيد اسرائيل |  2019-07-28 07:00:23 بيرتس يتهم نتنياهو بالغطرسة تجاه "مستوطني الغلاف" |  2019-07-28 07:00:23 السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا |  2019-07-28 07:00:10 فالفيردي: واثق من تأقلم جريزمان مع ميسي وسواريز |  2019-07-27 22:25:11 اصابة رجل باطلاق نار في الفريديس |  2019-07-28 07:00:29 الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة |  2019-07-28 07:00:12 مجلس محلي كفرمندا:المعارضة تصوت ضد المصادقة على هبات مالية ودعم الفرق الرياضية |  2019-07-27 22:16:52 مصرع العامل ادهم دغش من دير حنا غرقاً خلال عمله في طبريا |  2019-07-28 00:13:44 رهط:مقتل شاب واصابة سيدة في شجار عنيف تخلله اطلاق نار ودهس |  2019-07-27 18:54:24 اجواء مشحونة في المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في عرعرة |  2019-07-27 18:01:31 اصابة شاب من عسفيا اثر سقوطه عن حصان في بيت جن |  2019-07-27 17:59:08 إيران: التجارب الصاروخية دفاعية وغير موجهة ضد أي دولة |  2019-07-27 15:36:38 الاعلان عن تشكيل القائمة المشتركة رسمياً وسط غياب التجمع |  2019-07-27 13:29:05 أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة |  2019-07-27 13:27:42 إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أصدر وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من التعامل مع الحجاج المخالفين للقواعد والاجراءات المعتمدة رسميا لقضاء شعيرة الحج.وبحسب الوزارة، فإنه يتطلب حصول كل من يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الاجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون الحجاج إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات.وذكرت الوزارة بالعقوبات التي تطبق على المخالفين، وهي السجن 15 يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، والعقوبة الثانية تغريم المخالف بـ 10000 ريال في المرة الأولى، و 25000 ريال في المرة الثانية، و50000 ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.وأشارت الوزارة إلى أنه من بين العقوبات أن يتم ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، وكذلك التشهير بالمخالف.وأكدت الوزارة على أن أفراد الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحاً بالحج من الدخول إلى مكة المكرمة وإعادتهم من حيث أتوا، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يقوم بنقلهم .وأهابت الداخلية السعودية بالمواطنين والمقيمين بالمملكة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج.
السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا




كلمات متعلقة

السعودية, تحذر:, سنعيد, هؤلاء, الحجاج, من, حيث, جاءوا,

تابعونــا

ترامب يناقش مع ماكرون وجونسون التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية ترامب يناقش مع ماكرون وجونسون التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية 2019-07-27 | 13:23:54

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل...

أردوغان يشن هجوما على إسرائيل أردوغان يشن هجوما على إسرائيل 2019-07-27 | 07:00:46

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة...

قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز 2019-07-26 | 18:48:06

قال قائد قوات طيران الجيش الإيراني يوسف علي قرباني، إن "القوات المسلحة للبلاد...

خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة 2019-07-26 | 16:00:58

حذر خبراء المناخ من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في البلدان الأوروبية، وأكدوا...

بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين 2019-07-26 | 15:44:00

اعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق...

حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر 2019-07-26 | 13:18:33

وصف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، ، زيارة وفد من الحركة إلى...

فرنسا تجمع 270 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام فرنسا تجمع 270 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام 2019-07-26 | 09:01:26

ذكرت مصادر لوكالة "نوفوستي" أن منظمات فرنسية تمكنت من جمع 270 مليون يورو لترميم...

بومبيو: مستعد للذهاب الى طهران ومخاطبة الشعب الايراني بومبيو: مستعد للذهاب الى طهران ومخاطبة الشعب الايراني 2019-07-26 | 08:57:58

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر،...

تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400" تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400" 2019-07-26 | 07:00:41

قالت وزارة الدفاع التركية، إن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية،...

مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا 2019-07-25 | 18:12:13

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسامطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسقداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكنضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء سكة الحديد وقف رحلات القطار بين تل ابيب حيفا بسبب اعمال ترميم تعويض استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل الناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة ايلانة زيداني مديرة ابو الرمان مدرسة طمرة تعيين فوز مناقصة مدينة ابتدائية دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهااصابات حادث طرق مروع مدخل قرية عبلين الشرطة اسعاف مركز حياة الطبي مستشفى مشتبهون اشتباه تجارة مخدرات اسلحة شمال البلاد اعتقال 17 شخصا الناصرة عيلوط ام الفحم نين طرعان اغلاق الشارع الرئيسي حرق اطارات 5 اصابات استنشاق حريق هائل ام الفحم حي الباطن اطفاء استنفار شرطة تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com