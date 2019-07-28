السعودية, تحذر:, سنعيد, هؤلاء, الحجاج, من, حيث, جاءوا,

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل...
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة...
قال قائد قوات طيران الجيش الإيراني يوسف علي قرباني، إن "القوات المسلحة للبلاد...
حذر خبراء المناخ من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في البلدان الأوروبية، وأكدوا...
اعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق...
وصف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، ، زيارة وفد من الحركة إلى...
ذكرت مصادر لوكالة "نوفوستي" أن منظمات فرنسية تمكنت من جمع 270 مليون يورو لترميم...
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر،...
قالت وزارة الدفاع التركية، إن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية،...
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل...