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اصابة رجل باطلاق نار في الفريديس



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أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة الفريديس مساء السبت .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة ووصفت حالته بالمتوسطة .

ألشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة رجل باطلاق نار في الفريديس




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