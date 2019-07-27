اصابة, رجل, باطلاق, نار, في, الفريديس,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة ووصفت حالته بالمتوسطة .ألشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة الفريديس مساء السبت .

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