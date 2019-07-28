الطقس:اجواء, صيفية, عادية, ويطرأ, انخفاض, غلى, درجات, الحرارة,

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اتهم رئيس حزب العمل الاسرائيلي عمير بيرتس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين...
أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة الفريديس...
دعا رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، أعضاء المجلس المحلي، لعقد جلسة عادية مساء...
لقي الشاب ادهم دغش (46 عاماً)من دير حنا مصرعه غرقاً مساء السبت خلال عمله في احدى...
لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه واصيبت سيدة بجراح خطيرة خلال شجار عنيف في مدينة...
انطلقت مساء اليوم السبت المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في بلدة عرعرة ، بمشاركة...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء الى مستشفى الجليل الغربي في...
قال مصدر عسكري إيراني ان التجارب الصاروخية لبلاده دفاعية وليست موجهة ضد اي دولة،...
انطلق عصر اليوم السبت في فندق رمادا بمدينة الناصرة المؤتمر الصحفي لاعلان تشكيل...
قرر رؤساء الأحزاب العربية الاربعة خوض الانتخابات للكنيست المقبلة في قائمة مشتركة...