الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة

يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.