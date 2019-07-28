مجلس, محلي, كفرمندا:المعارضة, تصوت, ضد, المصادقة, على, هبات, مالية, ودعم, الفرق, الرياضية,

دعا رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، أعضاء المجلس المحلي، لعقد جلسة عادية مساء اليوم السبت، وأرفق في نص الدعوة نقاط البحث، التي تصب جميعها في تطوير الخدمات العامة للمواطنين.

حيث خصصت هذه الجلسة للمصادقة على البنود التالية:- المصادقة على هبة من مفعال هبايس بقيمة 137 الف شيكل.- المصادقة على إنشاء مطبخ لمركز العلاج اليومي لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 276 الف شيكل.- المصادقة على هبة إضافية من قبل مفعال هبايس بقيمة مليون و484 الف شيكل.- المصادقة على امتحانات دعم للفرق الرياضية.وقد صادق على هذه البنود جميع أعضاء المجلس عن الإئتلاف، بينما صوت أعضاء المجلس عن المعارضة ضد جميع هذه البنود، بحجة عدم الموافقة على طلباتهم من أجل الدخول لإئتلاف شامل.تعمل إدارة المجلس المحلي دون كلل او ملل من أجل تحصيل الميزانيات من جميع الهيئات والمؤسسات في الدولة، ورصدها في عدة مشاريع بهدف تطوير ورقي القرية في جميع المجالات وخاصة التعليمية والرياضية منها، وتستغرب إدارة المجلس المحلي من نهج أعضاء المعارضة في عرقلة هذه الميزانيات والمشاريع التي تصب في مصلحة اهالينا الأعزاء وخاصة الشباب منهم.يعاني فريق هبوعيل الاخوة كفر مندا مؤخرًا من أزمة مالية جراء معارضة أعضاء المعارضة للمرة الثالثة على منح الفريق ميزانية تنقذه من أزمته المالية، لذلك تحمل إدارة المجلس المحلي جميع أعضاء المعارضة المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه أوضاع الفريق.كما يشار أن التعطيل والمماطلة في التصديق على هذه المنح، قد يؤدي الى سحبها من قبل الجهات المانحة.الرسالة الأخيرة لجميع اخواننا من أعضاء المعارضة، يعلم الجميع ان تصويتكم ضد هذه الميزانيات تلحق ضررًا جسيمًا للفعاليات الشبابية والرياضية في القرية، لذلك نكرر دعوتكم الى صحوة ضمير وتغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة، ووضع أياديكم مع إدارة المجلس المحلي لما يصب في مصلحة أهالينا الكرام وشبابنا الأعزاء، ولبناء كفر مندا مزدهرة وراقية نفخر بها جميعًا.