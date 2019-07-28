تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-28 07:00:22 الأمم المتحدة: ارتفاع عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا بيد اسرائيل |  2019-07-28 07:00:23 بيرتس يتهم نتنياهو بالغطرسة تجاه "مستوطني الغلاف" |  2019-07-28 07:00:23 السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا |  2019-07-28 07:00:10 فالفيردي: واثق من تأقلم جريزمان مع ميسي وسواريز |  2019-07-27 22:25:11 اصابة رجل باطلاق نار في الفريديس |  2019-07-28 07:00:29 الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة |  2019-07-28 07:00:12 مجلس محلي كفرمندا:المعارضة تصوت ضد المصادقة على هبات مالية ودعم الفرق الرياضية |  2019-07-27 22:16:52 مصرع العامل ادهم دغش من دير حنا غرقاً خلال عمله في طبريا |  2019-07-28 00:13:44 رهط:مقتل شاب واصابة سيدة في شجار عنيف تخلله اطلاق نار ودهس |  2019-07-27 18:54:24 اجواء مشحونة في المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في عرعرة |  2019-07-27 18:01:31 اصابة شاب من عسفيا اثر سقوطه عن حصان في بيت جن |  2019-07-27 17:59:08 إيران: التجارب الصاروخية دفاعية وغير موجهة ضد أي دولة |  2019-07-27 15:36:38 الاعلان عن تشكيل القائمة المشتركة رسمياً وسط غياب التجمع |  2019-07-27 13:29:05 أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة |  2019-07-27 13:27:42 إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس محلي كفرمندا:المعارضة تصوت ضد المصادقة على هبات مالية ودعم الفرق الرياضية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



دعا رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، أعضاء المجلس المحلي، لعقد جلسة عادية مساء اليوم السبت، وأرفق في نص الدعوة نقاط البحث، التي تصب جميعها في تطوير الخدمات العامة للمواطنين.


حيث خصصت هذه الجلسة للمصادقة على البنود التالية:

- المصادقة على هبة من مفعال هبايس بقيمة 137 الف شيكل.

- المصادقة على إنشاء مطبخ لمركز العلاج اليومي لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 276 الف شيكل.

- المصادقة على هبة إضافية من قبل مفعال هبايس بقيمة مليون و484 الف شيكل.

- المصادقة على امتحانات دعم للفرق الرياضية.

وقد صادق على هذه البنود جميع أعضاء المجلس عن الإئتلاف، بينما صوت أعضاء المجلس عن المعارضة ضد جميع هذه البنود، بحجة عدم الموافقة على طلباتهم من أجل الدخول لإئتلاف شامل.

تعمل إدارة المجلس المحلي دون كلل او ملل من أجل تحصيل الميزانيات من جميع الهيئات والمؤسسات في الدولة، ورصدها في عدة مشاريع بهدف تطوير ورقي القرية في جميع المجالات وخاصة التعليمية والرياضية منها، وتستغرب إدارة المجلس المحلي من نهج أعضاء المعارضة في عرقلة هذه الميزانيات والمشاريع التي تصب في مصلحة اهالينا الأعزاء وخاصة الشباب منهم.

يعاني فريق هبوعيل الاخوة كفر مندا مؤخرًا من أزمة مالية جراء معارضة أعضاء المعارضة للمرة الثالثة على منح الفريق ميزانية تنقذه من أزمته المالية، لذلك تحمل إدارة المجلس المحلي جميع أعضاء المعارضة المسؤولية الكاملة لما قد تؤول إليه أوضاع الفريق.

كما يشار أن التعطيل والمماطلة في التصديق على هذه المنح، قد يؤدي الى سحبها من قبل الجهات المانحة.

الرسالة الأخيرة لجميع اخواننا من أعضاء المعارضة، يعلم الجميع ان تصويتكم ضد هذه الميزانيات تلحق ضررًا جسيمًا للفعاليات الشبابية والرياضية في القرية، لذلك نكرر دعوتكم الى صحوة ضمير وتغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة، ووضع أياديكم مع إدارة المجلس المحلي لما يصب في مصلحة أهالينا الكرام وشبابنا الأعزاء، ولبناء كفر مندا مزدهرة وراقية نفخر بها جميعًا.




كلمات متعلقة

مجلس, محلي, كفرمندا:المعارضة, تصوت, ضد, المصادقة, على, هبات, مالية, ودعم, الفرق, الرياضية,

تابعونــا

بيرتس يتهم نتنياهو بالغطرسة تجاه "مستوطني الغلاف" بيرتس يتهم نتنياهو بالغطرسة تجاه "مستوطني الغلاف" 2019-07-28 | 07:00:23

اتهم رئيس حزب العمل الاسرائيلي عمير بيرتس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين...

اصابة رجل باطلاق نار في الفريديس اصابة رجل باطلاق نار في الفريديس 2019-07-27 | 22:25:11

أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة الفريديس...

الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة 2019-07-28 | 07:00:29

يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من...

مصرع العامل ادهم دغش من دير حنا غرقاً خلال عمله في طبريا مصرع العامل ادهم دغش من دير حنا غرقاً خلال عمله في طبريا 2019-07-27 | 22:16:52

لقي الشاب ادهم دغش (46 عاماً)من دير حنا مصرعه غرقاً مساء السبت خلال عمله في احدى...

رهط:مقتل شاب واصابة سيدة في شجار عنيف تخلله اطلاق نار ودهس رهط:مقتل شاب واصابة سيدة في شجار عنيف تخلله اطلاق نار ودهس 2019-07-28 | 00:13:44

لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه واصيبت سيدة بجراح خطيرة خلال شجار عنيف في مدينة...

اجواء مشحونة في المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في عرعرة اجواء مشحونة في المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في عرعرة 2019-07-27 | 18:54:24

انطلقت مساء اليوم السبت المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في بلدة عرعرة ، بمشاركة...

اصابة شاب من عسفيا اثر سقوطه عن حصان في بيت جن اصابة شاب من عسفيا اثر سقوطه عن حصان في بيت جن 2019-07-27 | 18:01:31

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء الى مستشفى الجليل الغربي في...

إيران: التجارب الصاروخية دفاعية وغير موجهة ضد أي دولة إيران: التجارب الصاروخية دفاعية وغير موجهة ضد أي دولة 2019-07-27 | 17:59:08

قال مصدر عسكري إيراني ان التجارب الصاروخية لبلاده دفاعية وليست موجهة ضد اي دولة،...

الاعلان عن تشكيل القائمة المشتركة رسمياً وسط غياب التجمع الاعلان عن تشكيل القائمة المشتركة رسمياً وسط غياب التجمع 2019-07-27 | 15:36:38

انطلق عصر اليوم السبت في فندق رمادا بمدينة الناصرة المؤتمر الصحفي لاعلان تشكيل...

دعوة لمؤتمر اعلان اعادة تشكيل القائمة المشتركة والتجمع يؤكد:لن نشارك دعوة لمؤتمر اعلان اعادة تشكيل القائمة المشتركة والتجمع يؤكد:لن نشارك 2019-07-27 | 13:00:50

قرر رؤساء الأحزاب العربية الاربعة خوض الانتخابات للكنيست المقبلة في قائمة مشتركة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابتان متوسطتان 3 سيارات شارع حناتون كفر مندا طرق الشرطة اطفاء انقاذ ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدقسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة عمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب هيفاء وهبي محاولة اختطاف باريس فرنسا شرطة مركز . لبنان النجمة سلاح احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق اطلاق نار اصابة شابين الناصرة مجهولون الشرطة شارع بولس السادس يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابطالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com