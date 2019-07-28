مجلس, محلي, كفرمندا:المعارضة, تصوت, ضد, المصادقة, على, هبات, مالية, ودعم, الفرق, الرياضية,

كلمات متعلقةمجلس, محلي, كفرمندا:المعارضة, تصوت, ضد, المصادقة, على, هبات, مالية, ودعم, الفرق, الرياضية,
اتهم رئيس حزب العمل الاسرائيلي عمير بيرتس رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين...
أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة الفريديس...
يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من...
لقي الشاب ادهم دغش (46 عاماً)من دير حنا مصرعه غرقاً مساء السبت خلال عمله في احدى...
لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه واصيبت سيدة بجراح خطيرة خلال شجار عنيف في مدينة...
انطلقت مساء اليوم السبت المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في بلدة عرعرة ، بمشاركة...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء الى مستشفى الجليل الغربي في...
قال مصدر عسكري إيراني ان التجارب الصاروخية لبلاده دفاعية وليست موجهة ضد اي دولة،...
انطلق عصر اليوم السبت في فندق رمادا بمدينة الناصرة المؤتمر الصحفي لاعلان تشكيل...
قرر رؤساء الأحزاب العربية الاربعة خوض الانتخابات للكنيست المقبلة في قائمة مشتركة...