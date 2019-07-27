مصرع, العامل, ادهم, دغش, من, دير, حنا, غرقاً, خلال, عمله, في, طبريا,

وبحسب بيان الشرطة أن العامل سقط في بركة السباحة التابعة للفندق خلال عمله وتم انتشاله بعد فترة قصيرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي الشاب ادهم دغش (46 عاماً)من دير حنا مصرعه غرقاً مساء السبت خلال عمله في احدى فنادق مدينة طبريا .

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