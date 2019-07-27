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مصرع العامل ادهم دغش من دير حنا غرقاً خلال عمله في طبريا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب ادهم دغش (46 عاماً)من دير حنا مصرعه غرقاً مساء السبت خلال عمله في احدى فنادق مدينة طبريا .


وبحسب بيان الشرطة أن العامل سقط في بركة السباحة التابعة للفندق خلال عمله وتم انتشاله بعد فترة قصيرة , الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاته على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .




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