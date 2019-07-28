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رهط:مقتل شاب واصابة سيدة في شجار عنيف تخلله اطلاق نار ودهس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب بالعشرينيات من عمره مصرعه واصيبت سيدة بجراح خطيرة خلال شجار عنيف في مدينة رهط مساء السبت .


وافاد شهود عيان ان شجار نشب بين افراد عائلة واحدة من رهط شهد اطلاق نار ودهس , الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب ونقلت المصابين لمستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
رهط:مقتل شاب واصابة سيدة في شجار عنيف تخلله اطلاق نار ودهس




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