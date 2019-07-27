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اجواء مشحونة في المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في عرعرة



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انطلقت مساء اليوم السبت المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في بلدة عرعرة ، بمشاركة واسعة من اهالي المنطقة والوسط العربي بحضور اعضاء كنيست وشخصيات سياسية.

وقد شهدت المظاهرة اجواء مشحونة بين الشرطة والمتظاهرين ، حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة بالوصول للمنطقة.


وكانت قد دعت لجنة المتابعة للمشاركة الواسعة في المظاهرة في قرية عرعرة ، ردا على جريمة هدم بيت الأخ إبراهيم مرزوق، وجرائم تدمير البيوت العربية بشكل عام.

 


وكانت اللجنة الشعبية في عارة وعرعرة قد قررت أن تكون المظاهرة، التي أقرها اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية والمجلس المحلي واللجنة الشعبية .

وفي سياق قرارات الاجتماع، ستعلن لجنة المتابعة، بالتنسيق مع اللجنة القطرية واللجان الشعبية، عن الخطوات القادمة التي اقرها الاجتماع، ضد جرائم هدم البيوت العربية.

 





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