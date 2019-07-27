اصابة, شاب, من, عسفيا, اثر, سقوطه, عن, حصان, في, بيت, جن,

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انطلقت مساء اليوم السبت المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في بلدة عرعرة ، بمشاركة...
قال مصدر عسكري إيراني ان التجارب الصاروخية لبلاده دفاعية وليست موجهة ضد اي دولة،...
انطلق عصر اليوم السبت في فندق رمادا بمدينة الناصرة المؤتمر الصحفي لاعلان تشكيل...
قرر رؤساء الأحزاب العربية الاربعة خوض الانتخابات للكنيست المقبلة في قائمة مشتركة...
يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...
أظهر استطلاع جديد ان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفوق مع 45% من...
أجري في مستشفى الناصرة الانجليزي خلال الشهر الأخير، ولأول مرّة في منطقة الناصرة...
إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس طه عبد الحليم، صباح اليوم الجمعة، وفد رفيع...
مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة...
قمعت سلطات الجيش ، اليوم الجمعة، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، نظم على...