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اصابة شاب من عسفيا اثر سقوطه عن حصان في بيت جن



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نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا شاب من عسفيا يبلغ من العمر  21 عاماً جراء سقوطه عن حصان في بلدة بيت جن.


وافادت الطواقم الطبية ان الشاب اصيب في منطقة الرأس ووصفت حالته بالمتوسطة .
اصابة شاب من عسفيا اثر سقوطه عن حصان في بيت جن




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