اصابة, شاب, من, عسفيا, اثر, سقوطه, عن, حصان, في, بيت, جن,

وافادت الطواقم الطبية ان الشاب اصيب في منطقة الرأس ووصفت حالته بالمتوسطة .

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا شاب من عسفيا يبلغ من العمر 21 عاماً جراء سقوطه عن حصان في بلدة بيت جن.

تابعونــا

اجواء مشحونة في المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في عرعرة 2019-07-27 | 18:54:24 انطلقت مساء اليوم السبت المظاهرة القطرية ضد هدم البيوت في بلدة عرعرة ، بمشاركة...

إيران: التجارب الصاروخية دفاعية وغير موجهة ضد أي دولة 2019-07-27 | 17:59:08 قال مصدر عسكري إيراني ان التجارب الصاروخية لبلاده دفاعية وليست موجهة ضد اي دولة،...

الاعلان عن تشكيل القائمة المشتركة رسمياً وسط غياب التجمع 2019-07-27 | 15:36:38 انطلق عصر اليوم السبت في فندق رمادا بمدينة الناصرة المؤتمر الصحفي لاعلان تشكيل...

دعوة لمؤتمر اعلان اعادة تشكيل القائمة المشتركة والتجمع يؤكد:لن نشارك 2019-07-27 | 13:00:50 قرر رؤساء الأحزاب العربية الاربعة خوض الانتخابات للكنيست المقبلة في قائمة مشتركة...

الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة 2019-07-27 | 07:00:06 يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...

استطلاع: نتنياهو يتفوق على غانتس 2019-07-27 | 07:00:30 أظهر استطلاع جديد ان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفوق مع 45% من...

لأول مرة في الشمال: إجراء عملية معقدّة بنجاح لاستبناء مجرى البول في مستشفى الناصرة الانجليزي 2019-07-27 | 07:00:32 أجري في مستشفى الناصرة الانجليزي خلال الشهر الأخير، ولأول مرّة في منطقة الناصرة...

مدير عام وزارة التربية والتعليم في زيارة عمل لمجلس كفر مندا المحلي‎ 2019-07-27 | 07:00:17 إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس طه عبد الحليم، صباح اليوم الجمعة، وفد رفيع...

تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص 2019-07-26 | 18:50:36 مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة...