إيران: التجارب الصاروخية دفاعية وغير موجهة ضد أي دولة

قال مصدر عسكري إيراني ان التجارب الصاروخية لبلاده دفاعية وليست موجهة ضد اي دولة، بل تهدف الى الرد على أي عدوان محتمل. ونقلت وكالة فارس للانباء عن هذا المصدر قوله ان ايران لا تحتاج الى اذن من أي قوة في العالم للدفاع عن نفسها. وقد كشف مسؤول دفاعي أمريكى ان إيران اختبرت يوم الأربعاء الماضي ما يبدو انه صاروخ باليستي متوسط المدى، يصل مداه الى حوالي ألف كيلومتر. وأوضح هذا المسؤول إن الاختبار لم يشكل تهديداً لاي من المصالح الامريكية في المنطقة. وفي سياق متصل، اجتمع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران بعد ظهر اليوم مع نظيره محمد جواد ظريف، وعدد من المسؤولين لبحث التطورات الإقليمية الراهنة. وكانت سلطنة عمان قد دعت ايران يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية ستينا امبيرو. كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الخميس، إنه مستعد للذهاب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران لـ"مناقشة سياسة حكومة ترامب بشأن الصفقة النووية"، مؤكدا أيضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني، من أجل أن تكون لديه فرصة لمخاطبة الشعب الإيراني.