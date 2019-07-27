الاعلان, عن, تشكيل, القائمة, المشتركة, رسمياً, وسط, غياب, التجمع,

انطلق عصر اليوم السبت في فندق رمادا بمدينة الناصرة المؤتمر الصحفي لاعلان تشكيل القائمة المشتركة بحضور الجبهة والحركة الاسلامية والعربية للتغيير وسط غياب التجمع.

هذا وانطلق المؤتمر الصحفي بكلمة عريفة الحفل ريم حزان التي قالت:" واخيراً بانه قد تم المؤتمر الرسمي للاعلان عن القائمة المشتركة , وفي البداية تحدث عضو الكنيست ايمن عودة الذي قال :" الى كافة اهلنا نبشركم بولادة القائمة المشتركة من جديد حدث اخفاق قبل اربعه اشهر حدث به اساءة لشعبنا واحزابنا واعطيت لنا فرصة ثانية ومن الجريمة ان لا ننتهزها ونحقق الوحدة الوطنية باقامة القائمة المشتركة , كان يجب قبل ٣ اشهر ان نقيمها ومنا لم يتم مع لجنة الوفاق وكنا وطنيتنا تغلبت على كل شيء بحيث لن تكون القائمة المشتركة ليست مسالة تقنية هي مسالة سياسية خاصة وان وحدتنا ليست اندماجيه وهي شراكة وطنية دفاعيه , شعبنا قلق وتذمر وهو محق بهذا التذمر والقلق لان شعبنا هو صانع القائمة المشتركة قبل اربع سنوات وهو الان يصنع هذه القائمة المشتركة ونحن نحيي الاخوة في الحركة الاسلامية والعربية للتغير ولجنة الوفاق الوطني التي قامت بدور توفيقي مهم وكل الاحزاب مجتمعه وقعت على تعهد انها تلتزم بقرار لجنة الوفاق الوطني ونحن بشر ونحن نعيش بزمن الشرذمة نحن نعيش بزمن الردة لا توجد اي وحدة وطنية في هذا الشرق للاسف وليس لابناء شعبنا الفلسطيني اي وحدة ولكن اليوم من الناصرة تنطلق وحدة من مدينة الناصرة ونحن نتوجه لشعبنا الفلسطيني ونحن على اعتاب صفقة القرن الامريكية ومن وحدتنا الوطنية من ناصرة الجليل نقول لهم ولقيادتهم انهاء هذا الانقسام والوحدة ومن اجل النضال الطويل ونحن ايها الاخوة والاخوات لنا دور تاريخي ان تصل نسبة التصويت الى ٧٠٪ لدى الجمهور العربي هذا الامر يعني اسقاط اليمين واسقاط نتنياهو واسقاط صفقة القرن والخطوة الجدية حو اسقاط قانون القومية وقوانين العنصرية ولكمة السر هي بوحدتنا وبرفع نسبة التصويت للجمهور العربي وهكذا نحقق الكثير من الاهداف الوطنية والقائمة المشتركة تمد ايديها للقوى الوطنية اليهوديه لكل من يعادي لقانون القومية والاحتلا وصفقة القرن والعنصرية نقول لهم تعالوا لنكون شركاء من اجل الديمقراطية والعدل الاجتماعي ".واضاف :" القائمة المشتركة الاولى حققت انجازات مادية مهمة للسطلات المحلية العربية وبالاضافة لكل القضايا السياسية العامة هذه المره ستهتم بالميزانيات والنجاحات الفردية والاجتماعية لابناء شعبنا الذين نقول لهم باننا نفتح الابواب على مصاريعها حول مصلحة الوحدة الوطنية لابناء شعبنا ونقول لهم هاتوا ايدكم لنرفع نسبة التصويت ونعزز قوتنا وتاثيرنا وهذا ما سنقوم به نحن وابناءء شعبنا خلال الشهرين القادمين ".من ثم تحدث الدكتور منصور عباس الذي :" الاخوة والاخوات قبل اربع سنوات وقفت عريفاً بالمجهرجان الاول للاعلان عن القائمة المشتركة وقلت يومها بان القائمة المشتركة هي يدنا الممدودة لبعضنا البعض وفصلت ذلك قائلاً بان القائمة المشتركة هي يدنا الممدودة بين الاحزاب التي تشكلها واليوم اعود على نفس الجملة واقول ان القائمة المشتركة ٢٠١٩ هذه التي نعلن عنها الان في الخطوط العريضة يدنا الممدودة من الجبهة الديمقراطية والحركة الاسلامية والحركة العربية للتغير لاخوتنا في التجمع الوطني الديمقراطي الذين نريد لهم ان يلتحقوا بركب القائمة المشتركة اركانها الاربعه وبنيت على هذه الاركان وستستمر القائمة المشتركة باركانها الاربعة وننتظر قليلاً ولا باس بذلك لان الابواب مفتوحة ومشرعه من اجل ان يكتمل البناء الاساسي للقائمة المشتركة والمشتركة هي يدنا الممدودة بين بعضنا البعض باختلاف ديانتنا وطوائفنا المسلمين المسيحيين الدروز ومن شاركنا من ابناء العمومة اليهود والقوى الديمقراطية التي تنشد السلام وتنشد الخير لشعبي هذين الديار الذين يريدون ان يحيوا بسلام وامن وتعايش وشراكة ضمن دائرة الحل السياسي المعروض على الطاولة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس واقامة دولة اسرائيل وهي كذكلك اليد المدودة لجغرافيا بلادنا من الجليل والنقب والساحل والمثلث لن تتجاوز القائمة المشتركة اي جغرافيا او اي فئة او اي طائفة او اي حزب من احزاب مجتمعنا العربي الفلسطيني وهذه القائمة المشتركة ما كان لها ان تخرج الى النور من غير عون ومساعدة لجنة الوفاق الوطني التي لجانها اليها بعام ٢٠١٥ وعدنا لنلجا لها بعام ٢٠١٩ اخفقنا في المرة السابقة لغياب دور لجنة الوفاق لان الوفاق هي قيمة وليست لجنة مكونة من اشخاص فيها قامات وطنية مقدرة ومتحرمة في مجتمعنا ولها معنى وقيمة كبيرةونعقتد ان الاقامة الصحيحة للقائمة المشتركة يجب ان تكون من خلال لجنة الوفاق من اجل استمرار الوفاق بيننا ".واضاف :" لا شك باننا بهذه المرحلة نمر بازمة وان شعبنا يسعى الى ترسيخ وجوده وتحقيق ذات هبامختلف الادوات وخاصة العمل البرلماني والسياسي ويطالبنا بحق ان ترتقي الاحزاب الى قدر التحديات ولذلك نحن نعذر كل من يكتب وينتقد ونرك ان طبيعه الاحزاب انها تبنى عن ياسيتها وتنافسيه وهذه المرة كانت الالية هي الية لجنة الوفاق ".ومن ثم تحدث الدكتور احمد طيبي الذي قال :" مساء الخير للجميع , المؤتمر الصحفي هذا هو مؤتمر لاعلان فكرة والقائمة المشتركة هي قائمة مركبة من اربعه احزاب ونحن على يقين ان المشتركة ستقوم باحزابها الاربعه وهكذا تكون فعلاً انجازاً للاحزاب بالرغم من عدم الاتفاق على ما تم اقتراحه لاننا يجب وهكذا فعلنا نغلب العام على الجزبي وننطلق الى الامام هذا هو الامتحان والتحدي ليس سراً اننا في العربية للتغير كنا قريبين ان نعقد المؤتمر قبل ثلاث اسابيع وفضلنا نظراً لتوجه التجمع الوطني لنا ان لا نشارك انذاك وان نطلب تاجيل المؤتمر الصحفي وهكذا كان لاننا اعتقدنا اعطاء الوقت والفرصه يسمح بالحديث بين الاجزاب الاربعه بعد قرار لجنة الوفاق التي اعترضنا على قرارها واستانفنا عليه واعتقدنا ان هذا الحوار سيؤدي الى جمع الشمل مرة اخرى والاتصالات التي جرت في الايام الاخيرة تبشر بهذه الامكانية لم يكن سهلاً علينا ان نصدر بيانا قبل عدة ايام ونقول فيه اننا نتنازل عن كافة مطالبنا الحزبية ونريد لركب القائمة المشتركة ان ينطلق الى الامام وهذا البيان ساعد لاسراع لاقامة القائمة المشتركة ما من شك في ان التحديات التي تقف امام المجتمع العربي في الداخل وموقف الشارع من كل يوم دون الاتفاق على القائمة المشتركة هو السبب الضي يجب وندفعنا ان نكون هنا وكل يوم مر في الايام الاخيرة دو نان نعلن عن القائمة المشتركة كان نزفاً فسي مكانة القائمة المشتركة ومكانة الاحزاب , لم الشمل مره اخرى سياسهم باعادة مكانة المشتركة والعمل الوحدوي والجماعي وليس فقط من الاحزاب بل من الاعلاميين والناشطين وكل من ينتقدنا من اجل رفع نسبة التصويت نعم الاتجاها تالتي تقول انه سيكون هنالك انخاف بنسبة التصويت لان الكل قال سنصوت اذا كان هنالك مشتركة ".واضاف :" المشتركة ليست حل سحري لحل قضايا الهدم والتعليم ولكنا يدنا بيد بعض سنساهم بالعمل من اجلها , هذه المرة من الممكن ان يكون التغيير قد يكون اكبر من مرة سابقة , تغييب نتانياهو انتخابياً هي امكانية ومع تغييبه انتخابياً يمكن ان تسقط معه صفقة القرن التي هو شريك بها وامام هذا نريد ان نقول ان من يعتذرجماهير شعبنا لانه كان مسؤول عن قتل ١٣ شهيداً قبل تقديم قوائم الانتخابات اي اعتذار انتخابي فهو واهم ان ظن انه سيحصل على اصوات العرب لان هذه الجريمة جرح مفتوح باجسادنا جميعاً لان اقل مطلب لنا هو تقديم كافة الشركاء المجرمين للمحاكمة ومخطاً من يعتقد بانه يستطي عبهذا الاعتذار بان يسطي على الجماهير العربية".واكمل :" صحيح هنالك اخفاقات ونجاحات يجب ان يتوسع صدرنا للانتقادات وقسم من قراراتنا تنبع لاننا ننصت للشارع لانهم يطالبوننا ان نتوحد نحن الاحزاب وهذا ما يحصل وكنا نود ان يكون التمثيل اوسع في هذه القائمة ليكون الانتصار اكبر ولكنين على يقين بهاية المطاف هذا المنتخب وهؤلاء المرشحين كل منهم سيقوم بدوره على اكمل وجه وليس فقط بمنطقتو وحزبو وانما للجماهير العربية قاطبة من الجنوب الى الشمال ومدن الجليل والساحل والنقب وكان هنالك اخفاقات بالقائمة المشتركة عام ٢٠١٥ تعلمنا به ويجب ان نصححها ونصحح الطريق وان تشاور اكثر معاً وان نعمل اكثر كخلية نحل معاً هذا ممكن وهذا واجب والمرجعية لعملنا يجب ان تكون هذا التشاور واحترام الاخر وان اختلفنا ان نتفق معاً عبر الية العمل البرلماني الذي سيلزمنا جميعاً وانا اقول ان هذه الكوكبة فيها خيرة ابناء شعبنا وبالمقارنة مع كل القوائم اليهودية ايضاً يساراً ويمينا من يتحدث فمعدل هذه القائمة هو الافضل بكل المعطيات اذاً هذه الانطلاقة اليوم ونريد لها ان تكو بشرى ترفع نسبة التصويت وهذا ممكن وهذا واجب هنالك اليات يجب ان نعمل معا من اجلها لنحوز على انجاز افضل مما كان وهذا ممكن"