تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-27 13:29:05 أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة |  2019-07-27 13:27:42 إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا |  2019-07-27 13:25:45 محمد عساف يعيد الالق للمسرح الجنوبي بليلة من اجمل ليالي المهرجان |  2019-07-27 13:23:54 ترامب يناقش مع ماكرون وجونسون التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية |  2019-07-27 13:00:50 دعوة لمؤتمر اعلان اعادة تشكيل القائمة المشتركة والتجمع يؤكد:لن نشارك |  2019-07-27 07:00:06 الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة |  2019-07-27 07:00:57 شهيد برصاص الجبش الاسرائيلي في قطاع غزة |  2019-07-27 07:00:46 أردوغان يشن هجوما على إسرائيل |  2019-07-27 07:00:30 استطلاع: نتنياهو يتفوق على غانتس |  2019-07-27 07:00:32 لأول مرة في الشمال: إجراء عملية معقدّة بنجاح لاستبناء مجرى البول في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-07-27 07:00:17 مدير عام وزارة التربية والتعليم في زيارة عمل لمجلس كفر مندا المحلي‎ |  2019-07-26 18:50:36 تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-26 18:48:06 قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز |  2019-07-26 15:58:28 تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه |  2019-07-26 15:51:36 مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحوي فاكهة المانغو العديد من المعادن والفيتامينات المختلفة، منها فيتامين "س"، و "أ"، و "ب6"، ما يجعلها واحدة من أكثر الفواكه التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للإنسان. إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تمنع تهتك الخلايا وتدمير الأنسجة.

عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن المانغو تعمل على تعزيز المناعة، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، إضافة إلى تأثيرها على الحماية من العديد من الأمراض.
1_ المانغو تؤخر الشيخوخةتفعم ثمرة المانجو بفيتامين "أ" الذي يعمل على رفع المناعة، وفيتامين"س" الذي يعمل على تكوين الكولاجين المحافظ على شباب البشرة وتمتعها بالنضارة.
كما يساعد الكولاجين على حماية الإنسان من أشعة الشمس الضارة، حيث يؤدى ضمور مادة الكولاجين إلى ظهور علامات الشيخوخة على البشرة.
2_ واقيا من السرطانتعتبر فاكهة المانغو إحدى الفواكه الغنية بمادة "البيتاكاروتين" التي تعمل على حماية الجسم من سرطان الثدي، و سرطان الدم، و القولون، كما أنها تحتوى على مادة الماغنسيوم التي تعمل على حماية الجسم من السرطان، و تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم.

3_ تخفض مستوى الدهون في الدمالمانغو غنية بألياف البيكتين التي تلتصق بالقشرة الخارجية وتشكل شبكة مُحكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة والسكر بعد الأكل، وتعمل على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليسترول. كما تعمل على طرد الدهون الثلاثية إلى خارج الجسم.


5_ تمنع الإمساكاحتواء المانغو على نسبة عالية من الألياف يساعد على تقليل مُدة بقائها في القولون ويحولها في الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذى البكتيريا النافعة التي تنشّط الجهاز المناعي.

6_ لجهاز المناعةمادة " الكيورسيتين" التي تعتبر إحدى المواد المضادة للأكسدة تعمل على رفع المناعة، حيث تحمي من المُلوثات الخارجية والجزئيات الضارة التي تتكون داخل الجسم وتحافظ على سلامة الخلايا وحيوية الأنسجة.


7_ والسعادة أيضاحمض الفوليك أحد المواد التي تتميز بها فاكهة المانغو. كما أنها مليئة بأحد الأحماض التي تزيد من إنتاج السيروتونين المعروف بهرمون السعادة والبهجة والذي يعمل على إنتاج البروتينات ونمو خلايا الجسم و تكاثرها.
ينصح الدكتور مجدي بدران بتناول المانغو طازجة باعتدال مع التقشير الخفيف جداً، كما يفضل أكل الفاكهة عن العصائر حتى لا يتم إضافة سكر لها.
أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة




كلمات متعلقة

أهم, فوائد, "ملكة, الفواكه".., السعادة,

تابعونــا

كم نحتاج من البروتين يوميا؟ كم نحتاج من البروتين يوميا؟ 2019-07-26 | 10:47:27

من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا. لأن البروتينات...

هل تعرف هذا السر عن فوائد التفاح؟ هل تعرف هذا السر عن فوائد التفاح؟ 2019-07-26 | 08:58:41

لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة...

دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن 2019-07-25 | 16:30:20

أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...

5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة! 5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة! 2019-07-25 | 15:00:20

تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجا فوريا، وغالبا ما تكون قاتلة أو...

الليمون وفوائده للصحة الليمون وفوائده للصحة 2019-07-25 | 13:00:14

تؤثر الكثير من المواد الغذائية إيجابيا في صحة أعضاء الجسم بما فيها الكبد،...

علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! 2019-07-25 | 12:00:34

كشف علماء أن الاحتباس الحراري هو المسؤول عن انتشار الفطريات القاتلة في جميع أنحاء...

ما خطورة عدم تناول وجبة الإفطار؟ ما خطورة عدم تناول وجبة الإفطار؟ 2019-07-25 | 10:37:40

أثبت علماء كلية الطب بجامعة سان-باولو البرازيلية وزملاؤهم الأوروبيون، أن عدم...

دراسة: الشاي الساخن يبرد جسمك في الصيف الحار! دراسة: الشاي الساخن يبرد جسمك في الصيف الحار! 2019-07-25 | 09:24:33

يميل معظم الناس إلى استهلاك المشروبات الباردة في الطقس الحار، إلا أن المشروبات...

لا للمروحة.. نعم للنوم في الحر!! لا للمروحة.. نعم للنوم في الحر!! 2019-07-25 | 07:29:13

ما لم يكن المرء يشعر بالكسل والإرهاق الشديد، فإن محاولة النوم في هذا الطقس الحار...

تعرفوا على اخطر الوضعيات خلال استعمال الحاسوب تعرفوا على اخطر الوضعيات خلال استعمال الحاسوب 2019-07-25 | 00:01:36

عادات كثيرة يفعلها الإنسان كل يوم وبشكل طبيعي دون أن يدرك خطورتها على صحته، لعل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اسلحة ذخيرة مضارب البدو سجن بئر السبع اعتقال مشتبه النقب كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلدوار الليونز نادي افتتاح دوار الناصرة بلدية الناصرة حي مسمار روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالسرطان مريض ولد اولاد البلاد فاتن غطاس مكافحة حملة اطرق الباب مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه مصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرجطمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة انقطاع الكهرباء ارجاء مختلفة من البلاد خلل شركة عطل تقوم الشركة ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق اطلاق نار سيارة حي الكينا ام الفحم اصابات دون اضرار اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر مندا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com