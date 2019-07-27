إصرار, زيدان, يرفع, وتيرة, صفقة, بوجبا,

يضغط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على إدارة ناديه الملكي، بكل قوة لإتمام صفقة التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد مصدر بالنادي الملكي لشبكة ESPN، أن إدارة الريال تثق في إمكانية ضم بوجبا هذا الصيف، استجابة لرغبة زيدان، رغم أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يحتاج لمبررات مقنعة من وراء ضم اللاعب الفرنسي بعد صرف ما يزيد عن 300 مليون يورو في ميركاتو الصيف الجاري.وأشارت إلى أن بيريز أبلغ زيدان خلال اجتماع دار بينهما في مونتريال، بأن صفقة بوجبا تبدو صعبة هذا الصيف، لعدم رغبة النادي الإنجليزي في بيع لاعبه.لكن زيدان ألح على رئيس النادي الملكي، والمدير العام خوسيه آنخيل سانشيز، وطالبهما بمحاولة أخرى للتعاقد مع بول بوجبا.وأضاف المصدر "رغم مطالبة مانشستر يونايتد بـ 180 مليون يورو لبيع بوجبا، إلا أن إدارة ريال مدريد بإمكانها التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي".ولفتت الشبكة إلى أن من العقبات الأخرى التي تواجه الصفقة أن باب قيد اللاعبين الجدد بقوائم الأندية الإنجليزية سيغلق يوم 8 أغسطس/آب المقبل، مما يفرض على يونايتد ضرورة إيجاد بديل لبوجبا قبل هذا الموعد، بينما يبقى باب البيع مفتوحا للأندية الإنجليزية لنهاية الشهر المقبل.