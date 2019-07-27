تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-27 13:29:05 أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة |  2019-07-27 13:27:42 إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا |  2019-07-27 13:25:45 محمد عساف يعيد الالق للمسرح الجنوبي بليلة من اجمل ليالي المهرجان |  2019-07-27 13:23:54 ترامب يناقش مع ماكرون وجونسون التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية |  2019-07-27 13:00:50 دعوة لمؤتمر اعلان اعادة تشكيل القائمة المشتركة والتجمع يؤكد:لن نشارك |  2019-07-27 07:00:06 الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة |  2019-07-27 07:00:57 شهيد برصاص الجبش الاسرائيلي في قطاع غزة |  2019-07-27 07:00:46 أردوغان يشن هجوما على إسرائيل |  2019-07-27 07:00:30 استطلاع: نتنياهو يتفوق على غانتس |  2019-07-27 07:00:32 لأول مرة في الشمال: إجراء عملية معقدّة بنجاح لاستبناء مجرى البول في مستشفى الناصرة الانجليزي |  2019-07-27 07:00:17 مدير عام وزارة التربية والتعليم في زيارة عمل لمجلس كفر مندا المحلي‎ |  2019-07-26 18:50:36 تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-26 18:48:06 قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز |  2019-07-26 15:58:28 تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه |  2019-07-26 15:51:36 مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يضغط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على إدارة ناديه الملكي، بكل قوة لإتمام صفقة التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد مصدر بالنادي الملكي لشبكة ESPN، أن إدارة الريال تثق في إمكانية ضم بوجبا هذا الصيف، استجابة لرغبة زيدان، رغم أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يحتاج لمبررات مقنعة من وراء ضم اللاعب الفرنسي بعد صرف ما يزيد عن 300 مليون يورو في ميركاتو الصيف الجاري.
وأشارت إلى أن بيريز أبلغ زيدان خلال اجتماع دار بينهما في مونتريال، بأن صفقة بوجبا تبدو صعبة هذا الصيف، لعدم رغبة النادي الإنجليزي في بيع لاعبه.
لكن زيدان ألح على رئيس النادي الملكي، والمدير العام خوسيه آنخيل سانشيز، وطالبهما بمحاولة أخرى للتعاقد مع بول بوجبا.
وأضاف المصدر "رغم مطالبة مانشستر يونايتد بـ 180 مليون يورو لبيع بوجبا، إلا أن إدارة ريال مدريد بإمكانها التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي".
ولفتت الشبكة إلى أن من العقبات الأخرى التي تواجه الصفقة أن باب قيد اللاعبين الجدد بقوائم الأندية الإنجليزية سيغلق يوم 8 أغسطس/آب المقبل، مما يفرض على يونايتد ضرورة إيجاد بديل لبوجبا قبل هذا الموعد، بينما يبقى باب البيع مفتوحا للأندية الإنجليزية لنهاية الشهر المقبل.
إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا




كلمات متعلقة

إصرار, زيدان, يرفع, وتيرة, صفقة, بوجبا,

تابعونــا

نجاة أوزيل من هجوم بالسكاكين يتصدر صحف ألمانيا نجاة أوزيل من هجوم بالسكاكين يتصدر صحف ألمانيا 2019-07-26 | 16:00:57

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث جاء على رأسها الهجوم...

برشلونة يلقي الكرة في ملعب ميسي برشلونة يلقي الكرة في ملعب ميسي 2019-07-26 | 13:10:09

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، بالرغم من أن...

زيدان يجدد اهتمامه بصلاح زيدان يجدد اهتمامه بصلاح 2019-07-26 | 10:46:35

أفاد موقع "le10sport"، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جدد اهتمامه...

رونالدو يستعد لتسلم جائزة الأسطورة رونالدو يستعد لتسلم جائزة الأسطورة 2019-07-26 | 08:59:29

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لتسلم جائزة جديدة،...

ارسنال يضم سيبايوس من ريال مدريد ارسنال يضم سيبايوس من ريال مدريد 2019-07-25 | 18:15:58

أعلن آرسنال رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على خدمات الإسباني الشاب، داني سيبايوس،...

عقوبة نادرة لميسي.. وغرامة مالية مضحكة عقوبة نادرة لميسي.. وغرامة مالية مضحكة 2019-07-25 | 16:30:30

لن يشارك ليونيل ميسي في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية...

توتنهام يقدم عرضًا قياسيًا لديبالا توتنهام يقدم عرضًا قياسيًا لديبالا 2019-07-25 | 15:00:34

تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني،...

رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع نيمار 2019-07-25 | 13:00:48

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة...

مارادونا يخضع لعملية جراحية مارادونا يخضع لعملية جراحية 2019-07-25 | 12:00:37

خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في...

رئيس الدوري الإسباني يلوح بإمكانية إلغاء صفقة غريزمان رئيس الدوري الإسباني يلوح بإمكانية إلغاء صفقة غريزمان 2019-07-25 | 10:31:28

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إمكانية قيام الرابطة بإلغاء صفقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربجبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود فرحات جبران جسر الزرقاء البحر غرق دخل شاطئ اهالي القرية لفظت مياه البحر جثة مصرع شخص سقط ارتفاع من النفق بين اكسال مدينة الناصرة قرية اسعاف شرطة فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديرهط مفقود البحث الشرطة عنه اسماعيل الافينشمحمود خديجة السجن بلدية قلنسوة رئيس بلدية ابتزاز تهديد ادانته حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية المهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة مصرع فايز بيومي شاب عربي عامل حادث كرني شومرون مصنع شايش حجر شاب شرطة اسعاف تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com